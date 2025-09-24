Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG informa sobre plantas de biogás

El BNG celebrará este viernes día 26 en el centro social de la parroquia de Borraxeiros (Agolada) una charla sobre el funcionamiento de las plantas de biogás. Dará comienzo a las 17.00 horas y en la sesión informativa intervendrá la edil y portavoz municipal del partido, Susana Tato Pampín y los diputados autonómicos Ariadna Fernández y Xosé Manuel Golpe. El encuentro está abierto a la participación vecinal.

