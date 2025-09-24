El BNG informa sobre plantas de biogás
El BNG celebrará este viernes día 26 en el centro social de la parroquia de Borraxeiros (Agolada) una charla sobre el funcionamiento de las plantas de biogás. Dará comienzo a las 17.00 horas y en la sesión informativa intervendrá la edil y portavoz municipal del partido, Susana Tato Pampín y los diputados autonómicos Ariadna Fernández y Xosé Manuel Golpe. El encuentro está abierto a la participación vecinal.
