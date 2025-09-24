El BNG critica la certificación de señales en el rural con errores

El BNG de A Estrada denuncia la mala gestión del gobierno municipal del PP tras certificar y pagar la obra de señalización iniciada en 2023 pese a los fallos detectados. Destacan errores en los topónimos, señales mal colocadas y ausencia de indicativos en accesos principales.

A su juicio, el ejecutivo repite un patrón de «chapuzas» que ya se vio en los paneles de aparcamientos o en la reforma del Mercado de Abastos, inaugurada sin terminar. Para el BNG, esta forma de gobernar perjudica directamente a los vecinos y desmonta la imagen de buenos gestores que presume el PP.