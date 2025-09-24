Aspadeza recibe 5.000 euros para actividades

El alcalde de Lalín, José Crespo, y el concejal de Política Social, Avelino Souto, visitaron las instalaciones de Aspadeza, donde mantuvieron un encuentro con la directiva y con los usuarios de esta asociación para firma un nuevo convenio de colaboración para este año. El acuerdo, firmado entre el alcalde y la presidenta de Aspadeza, María Taboada, establece una aportación de 5.000 euros, paea apoyar el programa de atención a personas con discapacidad psíquica de la entidad con el objetivo de favorecer su integración y de mejorar la calidad de vida de las familias, al tiempo que visibilizar su labor en la sociedad.

Aspadeza podrá financiar el mantenimiento de su centro, así como la colaboración en la limpieza de 81 jardineras municipales situadas en distintas calles, la señalización de rutas de senderismo o la colocación de carteles de actividades. Aspadeza atiende a 39 usuarios de 58 familias, mayormente de Lalín pero también de los demás concellos dezanos.