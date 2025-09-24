Arrancan los trabajos para la reforma de la Carballeira de A Estrada

El Concello de Estrada puso en marcha el plan de recuperación de la Carballeira Municipal, una de las zonas verdes más emblemáticas del casco urbano. El proyecto cuenta con un presupuesto de 8.700 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La intervención principal comenzó con la retirada de la superficie asfaltada por medio de una excavadora. Este espacio servía hasta ahora como acceso y también como aparcamiento. Con esta reforma se busca ganar terreno destinado a paseo y recreo, con el objetivo de reforzar el carácter peatonal del recinto.

La intervención contempla además la construcción de dos nuevos senderos que cruzarán la carballeira, con un ancho de metro y medio. El plan incluye también una roza de la superficie total de la carballeira y la retirada de los restos vegetales. Estos trabajos también se estaban iniciando ayer.