Tres colegios participan en un plan de vacunación antigripal vía intranasal

La Xunta iniciará el próximo 13 de octubre un proyecto piloto para la vacunación intranasal contra la gripe de los niños en los propios colegios, una medida que deberá contar con la autorización previa de los progenitores. Según explicó el presidente gallego, Alfonso Rueda, es «un paso más» dentro del calendario vacunal infantil de Galicia, que es «uno de los más completos del mundo», con el que se inmunizará a 19.000 escolares de entre 3 y 11 años en 52 centros educativos. Entre estos figuran tres de Deza y Tabeirós: el CEIP Xesús Golmar, de Lalín, y los CPR Nosa Señora de Lourdes, de A Estrada, y María Inmaculada, de Silleda.

El objetivo es la cobertura de en torno a un 70% del alumnado nacido entre 2014 y 2022, en los centros que forman parte del programa piloto, que se extenderá al resto de los colegios si los resultados son «favorables», como espera la Xunta. La vacunación antigripal por vía intranasal en centros escolares fue anunciada por el propio Rueda en el último debate sobre el estado de la autonomía, el pasado abril.

El hecho de que se aplique la vacuna frente a la gripe por vía intranasal, que evita el –a menudo– temido pinchazo, facilita la logística de la actuación. Equipos de enfermería de las siete áreas sanitarias se desplazarán a los colegios participantes para la administración de las dosis en sus propias instalaciones. Las consellerías de Sanidade y Educación informarán mañana por videoconferencia a los responsables de los centros seleccionados.