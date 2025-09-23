Silleda recupera desde hoy ‘Preescolar na casa’
La Asociación Antonio Gandoy imparte la primera sesión en el centro social
REDACCIÓN
La Asociación Antonio Gandoy, en colaboración con el Concello de Silleda, vuelve a poner en marcha este mes Espazos das familias, preescolar na casa, una iniciativa dirigida a padres, madres y tutores de niños y niñas de entre 0 y 4 años. Este programa busca convertirse en un espacio de formación, apoyo y orientación para las familias en el proceso de crianza, facilitando herramientas para mejorar tanto la gestión emocional como el desarrollo educativo de los más pequeños.
A través de charlas impartidas por profesionales en pedagogía y gestión emocional, las familias participantes podrán adquirir conocimientos y habilidades que les ayuden a enfrentarse a los retos diarios de la crianza, desde la educación emocional hasta el acompañamiento en el crecimiento personal de los niños. El programa ofrecerá un enfoque práctico y de ocio, donde las familias podrán compartir sus experiencias y resolver dudas.
La primera sesión tendrá lugar hoy, martes 23, a las 17:00 horas en el Centro Social de Silleda y abordará temas relacionados con la primera infancia y el desarrollo emocional. Los encuentros semanales serán los martes a la misma hora.
Esta actividad está abierta a todas las familias del municipio con niños de 0 a 4 años, que pueden informarse e inscribirse a través del correo antoniogandoyeducacion@gmail.com o el teléfono 62991289. La concejala de Bienestar y Educación, Ángela Troitiño, agradece a la entidad que siga apostando por Silleda y anima a las familias « a participar en un programa que es todo un referente en la educación en un entorno rural».
