Silleda recupera desde hoy ‘Preescolar na casa’

La Asociación Antonio Gandoy, en colaboración con el Concello de Silleda, vuelve a poner en marcha este mes Espazos das familias, preescolar na casa, una iniciativa dirigida a padres, madres y tutores de niños y niñas de entre 0 y 4 años. Este programa busca convertirse en un espacio de formación, apoyo y orientación para las familias en el proceso de crianza, facilitando herramientas para mejorar tanto la gestión emocional como el desarrollo educativo de los más pequeños.

A través de charlas impartidas por profesionales en pedagogía y gestión emocional, las familias participantes podrán adquirir conocimientos y habilidades que les ayuden a enfrentarse a los retos diarios de la crianza, desde la educación emocional hasta el acompañamiento en el crecimiento personal de los niños. El programa ofrecerá un enfoque práctico y de ocio, donde las familias podrán compartir sus experiencias y resolver dudas.

La primera sesión tendrá lugar hoy, martes 23, a las 17:00 horas en el Centro Social de Silleda y abordará temas relacionados con la primera infancia y el desarrollo emocional. Los encuentros semanales serán los martes a la misma hora.

Esta actividad está abierta a todas las familias del municipio con niños de 0 a 4 años, que pueden informarse e inscribirse a través del correo antoniogandoyeducacion@gmail.com o el teléfono 62991289. La concejala de Bienestar y Educación, Ángela Troitiño, agradece a la entidad que siga apostando por Silleda y anima a las familias « a participar en un programa que es todo un referente en la educación en un entorno rural».