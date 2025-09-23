Entrevista | Gabriel Romero de Ávila Escritor
«É un relato con replicantes, coas tradicións e a cultura galega»
O médico madrileño destinado na Guarda presenta en Santiago ‘Odio’, co que gañou o Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil
Gabriel Romero de Ávila recibiu o primeiro Premio Xosé Neira Vilas de Literatura Xuvenil, coa súa obra Odio. Dotado con 6.000 euros, presentaron ao galardoado nun acto no compostelán no Pazo de San Roque o secretario xeral da Lingua, Valentín García, o presidente da Fundación Neira Vilas, Fernando Redondo, o director xeral da Editorial Galaxia, Xosé Manuel Soutullo, e o premiado.
Como senta ser o primeiro gañador do premio Xosé Neira Vilas de Literatura Xuvenil?
Sei que todo o mundo di o mesmo, que «eu non pensaba que ía a gañar». Pero podo asegurar que eu si que non pensaba que ía a gañar. Presentei Odio sen pretensións, primeiro porque non pensaba que ía a estar á altura, e tamén porque cría que sería unha entre moitas propostas por ser a primeira edición. Chamáronme un día e foi un gusto enorme e toda unha honra.
Sendo de Madrid, como rematou escribindo en galego?
Pois non sen práctica. Levo escritas varias novelas en castelán, pero este é o meu primeiro traballo en galego. A verdade é que recibir este premio tan importante foi un reforzo a perderlle o medo a seguir escribindo neste idioma. Levo en Galicia vinte anos, son médico de familia na Guarda. Conto co Celga 4 e falo con moita frecuencia, pero escribir é un asunto diferente. O tema do galego literario dábame máis reparo, pero levo moito tempo estudando e preparándome. Escribo relatos en Vigo É e artigos de opinión na revista Inviable, o que me axudou a perderlle o medo.
De que trata Odio?
É unha novela negra de aventuras, de ciencia ficción cyberpunk, nunha Galicia futurista. Unha detective droide ten que investigar a morte dunha serie de replicantes en carreiras ilegais. É un xeito de falar de xente, de influencers e de figuras de representación que se adican a difundir odio e empregalo como arma contra certos colectivos. Nesta analoxía, os droides reciben o desprezo do resto de comunidades.
Asumo que é un relato lixeiro cunha forte inspiración en Blade Runner.
Aínda que sexa o premio xuvenil, considero que é un relato para todas as idades. É unha lectura axeitada para o público xeral, non é necesario que a persoa estea moi metida no mundo da ciencia ficción, nin hai explicacións complexas. É áxil e divertida, co fin de que o lector pase un bo tempo. E claro, si que é unha Galicia futurista que ten referencias a Blade Runner, Robocop, outras obras cyberpunk e a ciencia ficción clásico. Moderna, no emprego de anglicismos e linguaxe tecnolóxica, pero tradicional no eido da cultura e as tradicións galegas.
Ten algún personaxe ou elemento favorito da obra?
Pois ademais da detective, diría que a súa axudante, Laika, a cadela cosmonauta que segue viva e que a acompaña nas súas aventuras. É como un Sancho Panza, pero en cadela cibernética.
Fará outras obras en galego?
Claro, agora que lle perdín o medo, paréceme unha boa idea continuar facendo outros casos desta investigadora e con este mundo futurista. Gustaríame tocar diferentes cuestións que afecta á nosa sociedade.
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas