La reforma de la plaza de la Farola comenzará por las calles anexas

La Xunta de Goberno Local de A Estrada dio luz verde definitiva a la propuesta de adjudicación del contrato de la obra de humanización de la Praza de Galicia a la firma Taboada y Ramos S.L.U. El ejecutivo que encabeza Gonzalo Louzao espera que las obras arranquen en el mes de octubre y que se desarrollen ajustándose la una hoja de ruta que buscará minimizar el impacto sobre la campaña de Navidad, tanto para el comercio local como para los vecinos.

El alcalde adelantó ayer la previsión de que los trabajos comiencen por las calles Don Nicolás y Marqués de la Vega de Armijo, continuando después por las calles San Paio y 56. Esto hará posible que la ejecución del proyecto avance reservando para el final la actuación en la plaza de la Farola, humanizando previamente todo su entorno y dejando este céntrico espacio para la entrada del 2026. Con esto, señaló el regidor estradense, «lo que se busca es que la obra no entorpezca el desarrollo navideño en la zona de mayor concentración de comercio y servicios de la capital estradense, siendo también este un enclave obligado y neurálgico para los recorridos de las cabalgatas de Papá Noel y Reyes».

“La campaña de Navidad es la más importante para el comercio local y queremos que se desarrolle dentro del marco de la mayor normalidad posible, compatibilizándola con una obra que vendrá a poner la guinda a todo ese proceso humanizador aplicado en esta arteria tan importante para la capital municipal”, apuntó el alcalde. Señaló además que la obra que ejecutará Taboada y Ramos no afectará a las actuales aceras empedradas, tal y como cuando se actuó sobre Calvo Sotelo y Ulla, en las que se aprovecharon los anchos pasos peatonales preexistentes.

“La obra grande será en la superficie asfaltada”, remarcó Louzao. Esto contribuirá también a minimizar la influencia sobre la actividad comercial y residencial en esta céntrica zona del casco urbano, tanto en la campaña de Navidad como en el día a día, con la previsión de que los trabajos se prolonguen hasta el próximo mes de mayo.

La empresa adjudicataria tiene un plazo de seis meses para completar la ejecución del proyecto y se comprometió a hacerlo por un importe de 1.037.607 euros. Las obras serán financiadas en el marco del convenio firmado entre el Concello de A Estrada y la Diputación Provincial de Pontevedra, ente que aportará 807.000 euros a esta actuación a través del Plan Provincia Extradordinaria-Plan Extra.

Así se afronta la peatonalización de uno de los enclaves más emblemáticos de A Estrada, donde se cruzan los caminos que en su día fueron génesis para el desarrollo urbanístico de la villa.