Pinchazo del sector del automóvil en las comarcas: el peor agosto en cinco años

Las ventas de turismos crecieron en Galicia un 14% en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que en las comarcas descendieron un 41 por ciento. El octavo mes del presente curso es, además, el peor del último lustro en los concellos de Deza y Tabeirós-Montes. Las 45 matriculaciones de turismos empeoran incluso el dato más pobre de un agosto, el de 2022, cuando se dieron de alta 47 unidades y desde luego muy lejos de las 77 de hace doce meses. En 2023 habían sido 58, hasta 60 en 2021 y 56 en agosto del primer año de la pandemia sanitaria.

El mercado de los automóviles capitaliza, también en las comarcas, la mayor parte de las matriculaciones de todos tipo de vehículos, circunstancia que se repite en lo que llevamos de año; es decir, en los ocho meses completos. En este tiempo los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) identifican un total de 895 unidades dadas de alta, de las que 562 son turismos. Así, en enero se matricularon exactamente 79 vehículos, con 42 turismos. Otros 19 fueron camiones o furgonetas y cuatro motocicletas. En febrero se contabilizaron 101 (67 turismos, 14 camiones o furgones y 9 motos), mientras que marzo calcó el balance de agosto, con 87 vehículos, pero los turismos fueron 61 en vez de 48, al margen de ocho camiones o furgonetas y una moto. Las matriculaciones crecieron en abril hasta 87, con 60 turismos, 13 camiones o furgones y otras tantas motos. Un total de 150 hubo en mayo (95 turismos, 23 camiones o furgones y 16 motos) y en junio se alcanzó el pico máximo de ventas, con 171 unidades (118 turismos, 19 camiones o furgonetas y una docena de motos). Por encima del centenar de matriculaciones también se situó julio, cuando en Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada, Dozón, A Estrada y Forcarei, se vendieron 123 vehículos de todo tipo. Destacan 74 automóviles, 16 camiones o furgonetas y 18 motocicletas.

Por último, un dato que llama la atención en la comparativa de agosto con el mismo mes del año anterior es que solo en Lalín se habían matriculado 39 turismos y ahora fueron una quincena. A Estrada, también con 15, alcanzó entonces los 22.

Dieciocho camiones o furgonetas

Más de la mitad de los 87 vehículos matriculados en agosto son turismos. El desglose por ayuntamientos es el que sigue: Lalín (15), Silleda (5), Vila de Cruces (5), Rodeiro (1), Agolada (1), A Estrada (15) y Forcarei (3), siendo Dozón el único territorio donde no constan compras de automóviles. En un mes sin ventas de autobuses, el segundo grupo de vehículos más representativo fueron camiones o furgonetas, con 18 altas, de las que dos corresponden a Lalín, cuatro a Silleda, tres a Vila de Cruces, una a Rodeiro, siete a A Estrada y una en Forcarei. Las siete motocicletas se reparten entre dos tanto en Lalín como Silleda y A Estrada, además de otra en Vila de Cruces, mientras que los tres ciclomotores matriculados en agosto corresponden a la cabecera comarcal dezana. Tractores industriales y remolques o semirremolques comparten un balance de seis unidades en cada caso, con Silleda como el concello con mayor demanda de tractores, con tres, mientras que en Lalín fueron dos y uno en A Estrada. Como otros vehículos constan dos, uno en Vila de Cruces y otro en Dozón.