La pincelada que faltaba en As Dores

La iniciativa artística en Lalín por la fiesta de As Dores, Arte local na túa man, tuvo tanto éxito que varios de los participantes mantendrán sus puestos abiertos durante los últimos días de las patronales. Es la primera vez que se habilita en las Dores un espacio para los creadores locales, en la calle Principal. Participaron: Ainara Froiz, Aitana Iglesias, Armindo Salgueiro, Bibí, Carlos Santos, Cynthia Abeledo, Inés Benito, Josefina Miranda, Meijomence, Noa Blanco, Olalla Garra, y como no, Paío. «Hemos conseguido el sueldo de un mes», comenta Garra, que asegura que ha sido una propuesta con mucho éxito, a pesar del tiempo que ponía en peligro algunas piezas, y que espera que se repita en ediciones futuras.

Desde la praza da Igrexa, el puesto de Olalla Garra es el primero que se puede ver, una explosión de color con luces, que como apunta ella, «recuerda casi a una habitación». En su caso, lo que más éxito tuvo fueron sus estuches y bolsos coloridos, sobre todo entre los más jóvenes. Fue tal que incluso teniendo el puesto a rebosar de diseños de todos los colores y estampados, fue necesario reponer material para soportar la demanda. También llamaron la atención sus cuadros más pequeños.

Cada artista tuvo su propuesta diferente y única, como en el caso de Carlos Santos, que consiguió varios encargos de retratos y restauraciones. Lo más característico de su espacio fueron las ilustraciones religiosas (representaciones de la virgen o de una procesión) sobre pantallas de teléfonos y tabletas, bajo la idea de que «la religión ahora son las redes sociales, y los likes el amén». Los beneficios que saque de este tipo de obras, los donará para la restauración de la iglesia lalinense. También realiza retratos en supuesto, algo que le resulta muy gratificante.

«Ayudó a generar mucha curiosidad e interés por nuestras obras», explica Cynthia Abeledo, que comparte puesto con su padre, Bibí. En su caso, sus joyas trenzadas con hilo de pescar fueron su producto estrella, «que también son las que más trabajo me dan». En el caso de Bibí, sus máscaras de madera triunfaron sobre el resto de sus artículos, aunque sus obras figurativas también llamaron la atención.