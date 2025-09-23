Persecución de película desde Silleda a Taboada

Lo que era una tarde cualquiera se convirtió este martes para María en un tremendo susto que terminó por provocarle un ataque de ansiedad. La mujer había aparcado su coche en la N-525 en Silleda –en el margen derecho en sentido Lalín, enfrente del bodegón Trujillo– para ir a recoger a su hija al colegio. Ya con la niña abordo del vehículo, hacia las 17:30 horas, notó un golpe y vio que el camión que se lo había dado continuaba su marcha. «Creo que no se dio cuenta», entiende la afectada, aunque también cree que «si hubiese sido unos segundos antes me hubiera llevado por delante con la niña». Entonces inició una persecución de película para intentar detenerlo.

«Llamé al 112, pero no me cogían el teléfono», por lo que siguió al tráiler pitándole, dándole luces y haciéndole señas con el brazo por la ventana. «Le adelanté en la recta de Taboada, le puse los intermitentes, saqué el brazo por la ventanilla haciéndole señas para que aminorara la marcha», relata. «Pero me volvió a adelantar, ya a la altura de la panadería, en línea continua», detalle del que dejaron constancia en la denuncia que interpusieron ante la Guardia Civil.

Entretanto, y al no poder contactar con los servicios de emergencia, la vecina había alertado a su marido, que estaba en la nave que tienen en el polígono de Silleda y que se había unido a la persecución. Tras otro adelantamiento, consiguieron pararlo justo antes del puente de la N-525, enfrente del restaurante Ponte Taboada.

«Llegó mi marido, le pedimos explicaciones de por qué no había parado y decía que yo estaba loca», prosigue la afectada. Entonces se produjo una trifulca, porque el camionero «decía que le habíamos agredido». Para entonces ya se había personado una patrulla de la Guardia Civil, una vez que la mujer pudo, finalmente, contactar con el teléfono de emergencias.

«Le hice indicaciones durante cinco kilómetros para que se detuviese y no hizo caso, parecía que quería darse a la fuga. Encima, hizo una maniobra peligrosa y me adelantó en línea continua, que llega a venir alguien de frente y nos lo comemos. Así que mi marido subió al camión y le quitó las llaves para que no se marchara y se volvió a meter en su coche», expone la mujer. Inmediatamente, el chófer «se acercó para recuperar las llaves de su camión, agarró a mi marido del cuello y lo sacó del coche. Cuando trató de pegarle, mi marido se defendió», añade.

Denuncias cruzadas

A última hora de la tarde, la escena se trasladó al cuartel de Lalín, en donde ambas partes cruzaron denuncias por agresión. «No nos dejaron poner denuncia por fuga porque cuando llegó la patrulla el camión ya estaba parado», indica la afectada, que en el cuartel «no podía hablar de lo nerviosa que estaba» y la mandaron al centro de salud, en donde le diagnosticaron una crisis de ansiedad. Allí se encontró con el chófer –acompañado por la Guardia Civil, ya que no conocía la zona–, que había solicitado un parte de lesiones para incluir en la denuncia por agresión contra el empresario de Silleda.

Con el golpe, el camión tiró el retrovisor del turismo –aunque no rompió y pudieron volver a colocarlo– y le causó daños en la aleta, la llanta y la defensa de la parte delantera izquierda.