El conjunto arquitectónico de Os Pendellos de Agolada fue vandalizado con pintadas el último fin de semana de agosto. En algunas piedras pueden verse grafitis hechos con pintura roja y azul, mientras que en superficies de madera son de color blanco; los mensajes van desde fechas, iniciales o mensajes insultantes hasta símbolos, algunos indescifrables. El caso es que, transcurridas más de tres semanas, Os Pendellos continúan manchados, a pesar de que vecinos de la localidad han avisado a las autoridades municipales y denunciado los hechos públicamente. Demandan a las administraciones que eliminen las huellas de los gamberros y que actúen para preservar el singular mercado medieval.

Os Pendellos siguen «vandalizados» con pintadas tres semanas después