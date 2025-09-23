Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os Pendellos siguen «vandalizados» con pintadas tres semanas después

El conjunto arquitectónico de Os Pendellos de Agolada fue vandalizado con pintadas el último fin de semana de agosto. En algunas piedras pueden verse grafitis hechos con pintura roja y azul, mientras que en superficies de madera son de color blanco; los mensajes van desde fechas, iniciales o mensajes insultantes hasta símbolos, algunos indescifrables. El caso es que, transcurridas más de tres semanas, Os Pendellos continúan manchados, a pesar de que vecinos de la localidad han avisado a las autoridades municipales y denunciado los hechos públicamente. Demandan a las administraciones que eliminen las huellas de los gamberros y que actúen para preservar el singular mercado medieval.

