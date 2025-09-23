Louzao encuentra el respaldo de la Xunta para la reforma de la playa fluvial de Liñares

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, mantuvo ayer su primera reunión institucional con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, un encuentro en el que tuvieron ocasión de abordar algunos de los proyectos estratégicos para el futuro de A Estrada y del que el regidor salió con la satisfacción de nuevos compromisos de respaldo autonómico. Uno de ellos fue el apoyo al proyecto de reforma de la playa fluvial de Liñares, con el objetivo de «convertir este recinto natural próximo al casco urbano en un verdadero espacio referencial para esparcimiento de los estradenses y también en un punto de dinamización turística».

Al término de la reunión, que se prolongó hasta ya entrada la tarde, el alcalde informó de que quiso comenzar por la Xunta la búsqueda de la financiación necesaria para ejecutar una ambiciosa actuación en la playa fluvial, también conocida como Porta Pousada y de gestión municipal desde 2020. Gonzalo Louzao resumió al presidente las líneas estratégicas del proyecto en el que trabaja el gobierno local, buscando ofrecer una transformación a un recinto que el propio Rueda tuvo ocasión de visitar años atrás.

La iniciativa conservaría la apuesta decidida por el valor medioambiental del recinto y la importancia que los entornos fluviales tienen en A Estrada, si bien se procuraría para él una acción que incremente su peso como recurso de atracción turística en este concello de interior. Tras conocer detalles del anteproyecto resumido por el alcalde, el presidente de la Xunta comprometió colaboración económica para el desarrollo turístico de esta playa.

Otro de los asuntos que el alcalde abordó fue la mejora de la carretera autonómica PO-213 (A Estrada-Ponte Ulla). El regidor expuso los problemas trasladados por vecinos y usuarios de esta infraestructura y el dirigente se comprometió a afrontar, en el marco del ejercicio 2026, las intervenciones que resultan prioritarias, pensando en seguir encajando en los planes de la Xunta nuevas actuaciones de mejora.

También hablaron de la autovía AG-59, llamada a unir A Estrada con Santiago. Rueda confirmó que se avanza según los plazos, de manera que este año se estrenará el tramo que llega a Pontevea para que pueda arrancar ya el tramo hasta O Rollo.

Viviendas de promoción

Alfonso Rueda informó también al mandatario local de que se encuentra en fase de redacción el proyecto de las 28 nuevas viviendas de promoción pública que se construirán en A Estrada, toda vez que los dos dirigentes tuvieron oportunidad de repasar el estado de la ampliación pública del polígono industrial de Toedo, recientemente expuesto por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, al empresariado estradense.En esta reunión también hubo tiempo para evaluar la situación de la obra del nuevo edificio judicial de la Baiuca, que reunirá en uno mismo inmueble las dos salas estradenses. El presidente señaló que se está trabajando en el amueblamiento de las nuevas instalaciones para su próxima entrada en funcionamiento.