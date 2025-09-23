Lalín se toma la penúltima

Los lalinenses acumulan ya cuatro días de celebraciones marcadas por un tiempo inestable que alterna horas de sol con lluvias ocasionales, aunque las ganas de echarse a la calle para disfrutar con los festejos patronales no suponen impedimento para muchos vecinos e invitados.

Noria en O Regueiriño. | Bernabé/Javier Lalín

Después de una velada dominical con la tradicional sesión de fuegos artificiales y verbena hasta altas horas de la madrugada, la jornada de ayer arrancó con el pasacalles de los músicos del grupo A Carballeira de Cercio. Las bombas de palenque anunciaron el inicio de otro día de As Dores, el primero de los dos festivos locales marcados en el calendario. La Banda de Música de Vilatuxe ofreció un concierto a las 13.00 horas en la Praza da Vila que concentró mucho público, con previsión de un segundo pase en el mismo espacio público a las 20.30. Las exhibiciones protagonizaron el cartel de actividades de la tarde, con la participación de Flow, Máis Q Danza, Scene Ballet o una clase magistral de zumba a cargo de Begoña López. A escasos metros de la Praza de Loriga, delante de la iglesia parroquial, se celebraron las demostraciones de rugby y baloncesto por parte de los clubs locales de estas dos modalidades deportivas.

Concierto de la Banda de Vilatuxe en la Praza da Vila. | Bernabé/Javier Lalín

Para las 22.00 horas estaba previsto el concierto de Festicultores en la calle Rosalía de Castro, en la conocida como la rúa dos viños, donde las terrazas trabajaron en función de lo que ordenaban las nubes. En las inmediaciones de la estación de autobuses se situó el escenario de la orquesta París de Noia para una velada que remató con un festival de pinchadiscos.

Espectáculo de la Banda de Lalín, la noche del domingo.

Hoy

Lalín cierra hoy sus fiestas con el grupo Repenicando, conciertos de la Banda de Muimenta (13.00 y 20.30) y a las 18.00 será en la Praza da Vila el espectáculo O Rianxeiro, en el que Verónica Santalices pone la voz a composiciones de Castelao. La charanga Ardores actuará en la Praza da Marina (22.00) horas y la orquesta Panorama, en el Campo da Feira.