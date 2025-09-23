Lalín destina 60.000 euros al deporte base

El Concello de Lalín destina una partida de 60.000 euros en subvenciones para el deporte base y además 10.000 euros en concepto de otras ayudas deportivas. Las bases de la convocatoria fueron difundidas en el BOP, mientras que el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la citada convocatoria en el boletín oficial.