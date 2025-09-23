Fiesta de bienvenida de la ANPA Raparigos

La ANPA Raparigos, del CEIP Plurilingüe de Silleda celebra la fiesta de bienvenida del curso 2025/26, exclusiva para las familias socias, el sábado 4 de octubre. La temática de la fiesta será pirata, con una yincana en busca de «pequeños tesoros». Una tarde en familia con merienda, juegos y música en la «isla» del Parque das Pedrosas.