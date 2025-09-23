Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta de bienvenida de la ANPA Raparigos

La ANPA Raparigos, del CEIP Plurilingüe de Silleda celebra la fiesta de bienvenida del curso 2025/26, exclusiva para las familias socias, el sábado 4 de octubre. La temática de la fiesta será pirata, con una yincana en busca de «pequeños tesoros». Una tarde en familia con merienda, juegos y música en la «isla» del Parque das Pedrosas.

