La Feira do Moble defiende su «éxito comercial» y su consolidación como referente

Desde la Fundación de Exposicións e Congresos destacaron ayer la consolidación de la Feira do Moble de Galicia como «un referente en el noroeste peninsular». La última edición de la cita ferial, celebrada en A Estrada desde el jueves hasta el pasado domingo, cumplió con las expectativas de venta de las firmas expositoras que participaron en el certamen. Así se trasladó desde la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada, organizadora de la feria, en su valoración final después de recoger las impresiones del más de medio ciento de empresas asistentes.

En este sentido, los expositores consultados por la entidad estradense subrayaron el éxito comercial que supuso la Feira do Moble, certamen compuesto por tres pabellones de mobiliario y un cuarto multisectorial. Así, además de hacer hincapié en el número de ventas directas, las distintas firmas destacaron también los importantes contactos realizados en estas cuatro jornadas, acercamientos que suelen fructificar después en posteriores operaciones comerciales.

Por su parte, desde la Fundación de Exposicións e Congresos quiso trasladarse que “la muestra se consolida como un referente en el noroeste peninsular” en cuanto a la exposición de diversas equipaciones para el hogar. Cabe recordar que esta última Feira do Moble acercó al público visitante -que alcanzó cifras semejantes a las de la pasada edición- propuestas para las distintas estancias de la vivienda, así como para el exterior de las mismas o el cuidado del jardín junto a otros bienes como fueron los inmuebles modulares o los vehículos, entre otros.

Además de su valoración de la edición de este año, desde la Fundación también anunciaron a los ganadores de los sorteos realizados. Así, el premio gordo, un viaje para dos personas a Aveiro, se lo llevó Patricia Peleteiro, de Ponte Caldelas. También se llevaron premios Jorge Blanco (Silleda), María Labrador (Vilagarcía de Arousa), María Chedas (A Estrada), Jesús Triñanes (Boiro), Dora Pintos (Cambados), Alejandro Iglesias (A Estrada), Luisa Gómez (Padrón), Antonio José Porras (Baladelo), Marián Vilas (A Estrada), Rosa Blanco (Brión), Enrique Cuíña (Silleda), Yovana Iglesias (A Estrada), José Manuel Pereiras (A Estrada), Juan Fos (Vilagarcía de Arousa), Ángeles Ferrón (Santiago), Raquel Zubizarreta (Ames) y Pilar Capeans (Santiago).

Todos ellos se llevaron premios que fueron donados para la ocasión por algunas de las empresas que participaron en la Feira do Moble, tanto estradenses como de fuera. Con estos sorteos la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada quiere agradecer la fidelidad de algunas de las personas que acudieron a la cita.