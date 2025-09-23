‘Explora Manzaneda’ ofrece actividades para alumnos de ESO

La Diputación de Pontevedra, a través del Servizo de Xuventude e Reto Demográfico, presenta las bases reguladoras de un nuevo programa de actividades para jóvenes, Explora Manzaneda. Tiene como objetivo promover actividades destinadas a alumno de ESO en el ámbito de la educación no formal y facilitarles la participación en propuestas de ocio y de tiempo libre, en concreto, prácticas deportivas. En total se ofertan 160 plazas, dirigidas a alumnos de los centros públicos de educación secundaria obligatoria en reto demográfico, entre ellos, Forcarei, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Cada uno debe solicitar este programa y 20 alumnos deberán ser beneficiarios de las actividades, por lo que solo 8 centros de provincia contarán con esta ayuda.