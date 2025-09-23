La Diputación pone en marcha cursos para diez asociaciones

La Diputación de Pontevedra inicia esta semana cursos de dos programas que involucran a colectivos de A Estrada, Silleda y Cerdedo-Cotobade. +Xuntas ofrece actividades formativas a mujeres para promover la igualdad. Y Provincia Activa impulsa el envejecimiento activo, fomentando la participación de las personas mayores para crear espacios de encuentro e intercambio de experiencias.

Mediante este último programa dieron comienzo ayer dos actividades de pilates en A Estrada, para las asociaciones vecinales O Outeiro de Tabeirós y A Firgha de A Somoza. Y el viernes 26 comienzan dos talleres de restauración de muebles y tapicería para los colectivos Santa Apolonia de Guimarei, también en A Estrada, y San Martiño de Reboredo, en Cerdedo-Cotobade.

Por lo que respecta al programa +Xuntas, la Asociación de Mulleres de Silleda inicia hoy un curso de patchwork, el mismo tipo de formación que llegará el jueves a otro colectivo del mismo municipio, Mulleres Rurais Fervenza do Castelo. Mañana serán las de Santa Clara de Ancorados, en A Estrada, las que comiencen un proyecto de pintura. Y el sábado arrancarán tres talleres en Cerdedo-Cotobade: dos cursos de risoterapia, para las agrupaciones vecinales San Gregorio da Corredoira y Pé de Mula, y otro de pilates para la Asociación Sociocultural Deportiva de Veciños e Amigos de Santiago de Caroi.