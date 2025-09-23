Cuatro casas rurales, adheridas al 19º Outono Gastronómico

La décimo novena edición del Outono Gastronómico está en marcha en 78 alojamientos rurales de toda Galicia como herramienta para la desestacionalización y descentralización del turismo. Desde el 19 de septiembre hasta el 21 de diciembre disponen de planes pensados para dar respuesta a las necesidades y posibilidades de todos los tipos de visitantes. Entre los establecimientos adheridos figuran cuatro de Deza y Tabeirós: Son los estradenses A Casa da Botica, ubicada en la parroquia de Loimil, y Torres de Moreda, en Callobre; San Ginés, en Ferreirós (Vila de Cruces); y Casa Grande de Fuentemayor, en Cortegada (Silleda).

Los programas de esta campaña, patrocinada por Turismo de Galicia, incluyen un menú sin alojamiento, un paquete para estancias de una noche y un fin de semana con dos noches, con la variante familiar, que ofrece estancias de dos noches de uno o dos adultos con uno o dos niños. Además, 26 establecimientos ofertan el Outono Plus, con un programa de actividades complementarias como paseos a caballo, descenso en kayak, senderismo o visitas a bodegas con degustación. Todas las propuestas se ofertan a precios competitivos.

Influencers

Turismo de Galicia desarrolla una intensa promoción con la participación de diez influencers que contribuyen a difundir en redes sociales las características de este programa. También se llevan a cabo concursos en las propias redes sociales de Turismo de Galicia y se editan 9.900 guías en castellano y gallego que se distribuyen en los negocios adheridos y en las oficinas de turismo, así como en otros espacios públicos. La campaña se completa con una promoción en autobuses urbanos y metropolitanos de varias ciudades y también con segways que recorrieron durante el presente mes de septiembre las siete principales ciudades. La guía del Outono Gastronómico está disponible en la web https://www.turismo.gal/inicio.