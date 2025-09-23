Concentración en Silleda en apoyo al pueblo palestino

Vecinos de Silleda y de otros municipios de la zona se dieron cita ayer a las 20:30 horas en la Praza do Siñor Afranio bajo el lema Galiza con Palestina. La localidad de Trasdeza es una de las 44 de toda la comunidad que se sumó a esta concentración en contra del genocidio perpetrado por el gobierno de Israel y en solidaridad con el pueblo palestino. En el acto se leyó un manifiesto para denunciar la inacción de la comunidad internacional ante lo que está aconteciendo en Gaza y Cisjordania.