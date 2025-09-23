Concentración en Silleda en apoyo al pueblo palestino
Vecinos de Silleda y de otros municipios de la zona se dieron cita ayer a las 20:30 horas en la Praza do Siñor Afranio bajo el lema Galiza con Palestina. La localidad de Trasdeza es una de las 44 de toda la comunidad que se sumó a esta concentración en contra del genocidio perpetrado por el gobierno de Israel y en solidaridad con el pueblo palestino. En el acto se leyó un manifiesto para denunciar la inacción de la comunidad internacional ante lo que está aconteciendo en Gaza y Cisjordania.
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas