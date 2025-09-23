Las 25 velas de O Candil de Silvia

En el año 2.000 Silvia Otero González decidió lanzarse a la aventura. Sus padres regentaron varios negocios de hostelería en Pontevedra y esta hostelera de cuna siguió la saga familiar en diversos locales de A Estrada como el Cóctel, la Lennon, Viceversa, O Pote o el Akrópolis. Al cumplir los 25 años, la estradense decidió convertirse en su propia jefa, cogiendo el testigo de uno de los bares históricos de la Zona dos Viños, Casa Rey. Así fue como nació O Candil, un bar que pronto se convirtió en un referente a la hora de los vinos pero también en la movida nocturna estradense.

Silvia, con varias amigas, en los comienzos del Candil / Cedida

La vida de Silvia estuvo ligada a su bar a partir de ahí, algo que se demuestra en sus nombres. Mientras el bar lo extendió a O Candil de Silvia ella será y seguramente siempre seguirá siendo "Silvia Candil". Curiosamente además, ambos viven un año especial, ya que mientras el bar llega al medio siglo, ella cumple hoy 50 años, y sin intención de romper esa bonita relación.

Tres personas charlan a las puertas de O Candil. / Cedida

O Candil nació como un negocio familiar, con todos ayudando tras la barra y preparando tapas, y evolucionó a un todo en uno. En la de Silvia se puede tomar una "chiquita" al mediodía y bailar con un cubata en la mano por la noche. Y eso en un bar que no ha cambiado mucho desde los tiempos de Casa Rey. Eso sin contar con el cambio de camareros. Paula, Cristina y Laura son en estos momentos las mosqueteras de Silvia en un Candil que nunca se apaga.

Una pandilla habitual de O Candil. / Cedida

Silvia, con su madre y sus hermanas, en los comienzos del bar. / Cedida

O Candil, en su apertura / Cedida

Tras el mostrador. / Cedida