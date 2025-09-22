Casi dos toneladas de restos fuera de ríos de A Estrada

Este domingo, voluntarios de las asociaciones de Val de Liñares y de vecinos y amigos de Ribela unieron fuerzas para limpiar ríos y riachuelos de A Estrada, dentro de la décimo octava edición de la iniciativa Limpeza Simultánea de Ríos, impulsada por la organización ecológica ADEGA. Un total de 25 estradenses participaron en la limpieza, que se lleva a cabo en 51 ayuntamientos de toda Galicia con 70 entidades participantes. Extrajeron aproximadamente un total de 1.750 kilogramos de basura.

La Asociación pola Defensa do Val de Liñares reunió a 15 personas de todas las edades para esta acción. Actuaron en un par de afluentes del río Liñares: arroyo de Muíños (en la zona de los Maimóns de Curantes) y en el riachuelo de Olives. Estiman haber sacado del río un total de 750 kilogramos de basura. Entre sacos llenos de botellas de gaseosa y bolsas de restos doméstico variado, encontraron electrodomésticos, como una nevera y un televisor, e incluso un asiento de un vehículo.

Destacan que sacaron varios sacos cerrados con restos de animales, entre ellos, bastantes cráneos de jabalíes. «Algunos de estos animales, entre ellos un cerdo y otro grande que no logramos identificar, estaban ya en el propio agua del riachuelo, por lo que no los pudimos retirar y están descomponiéndose allí, contaminando el agua», explican desde la asociación.

Asociación vecinos y amigos da Ribela.

En el caso de la Asociación de vecinos y amigos da Ribela, que participa por primera vez en la iniciativa, además de encontrar cerca de una tonelada de basura en el entorno del río Umia a su paso por Ribela, detectaron tres tipo de vertidos en su jornada. Los provenientes del río aguas arriba depositados en la orilla durante las crecidas, los arrojados directamente desde la carretera (por coches o caminantes, sobre todo latas de cerveza y botellas de vidrio), y los vertederos en barrancos o zonas de apariencia semioculta. Para su partida de limpieza reunieron a 10 personas, también de varias edades.

Durante la limpieza, detectaron varios árboles caídos que dificultan el paso del caudal del río, información que remitirán al Concello y Augas de Galicia para su solución. El punto de encuentro estaba marcado en la carretera de abajo de Pumares, para empezar por el riachuelo de Pumares que desemboca en Umia. También recorrieron la antigua zona de baños rumbo a Ponte de Leira, en el río.