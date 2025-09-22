Rutas caballares en Rodeiro y A Estrada

Este fin de semana se celebró la vigésimo tercera edición de la Ruta Cabaleiros do Faro de Rodeiro. El sábado fue el turno de la ruta caballar hasta el campo da feira de Río, lugar en el que se organizó una cena. Ayer hubo carreras: andadura chapeada, serrada, trote y carrera de burros.

La séptima edición de la ruta caballar de Val de Vea se celebrará el sábado 4 de octubre, organizada por la Asociación Cabalar de Vea en colaboración con el Concello da Estrada. Será de 16:00 horas a 22:00 horas, con una cena final a cargo de la Pulpería Juan Guerra. El precio de la ruta con cena es de 35 euros, 15 para menores de 12 años. En caso de solo querer asistir a la ruta, el precio será de 10 euros, incluyendo pincho. Inscripción abierta hasta el 2 de octubre a través de los teléfonos 676 456 691, 616 243 519, 637 959 425. La velada contará con un sorteo y actuación musical de Raquel Pallares, así como servicio de barra.