La Feira do Moble de Galicia cerró ayer su 37 edición después de cuatro jornadas. Desde el jueves al domingo fueron muchos los visitantes que se acercaron a las instalaciones de la Fundación de Exposicións e Congresos para asistir a un evento que en esta edición apostó por introducir novedades como forma de reclamo. Desde la organización decidieron no realizar por el momento una valoración de esta feria, aunque las encuestas realizadas a los visitantes a su salida mostraron que un 40% había aprovechado su paso por el recinto ferial para realizar compras o para hacer contactos en firme encaminados a una adquisición en un futuro próximo. En esta última jornada se realizó el sorteo de trece lotes promocionales donados por las firmas expositoras asistentes, así como de un viaje a Aveiro para dos personas.

La Feira do Moble de Galicia baja el telón después de cuatro jornadas