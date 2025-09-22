El estradense José García gana el II Open de Mosca Río Deza

Este sábado, los peces del coto de pesca sin muerte del monasterio de Carboeiro picaron el anzuelo a lo grande. Acaba de celebrarse la segunda edición del Open de Pesca a Mosca Río Deza, organizada por el Club de Pesca Río Deza.

Este año, ocuparon el pódium absoluto el estradense José García; Xaime Blanco, de Lalín; y Rui Pereira,internacional con Portugal. Se embolsaron 500, 350 y 200 euros en metálico.

La jornada estuvo marcada por un río muy cambiante, según el presidente de CPRío Deza, Sito Veiga. En este sentido, indicó que era una experiencia totalmente diferente pescar a las de 8 de la mañana que luego por la tarde. Tal circunstancia no impidió a los participantes conseguir muchas capturas, algunas piezas de casi 50 centímetros, que fueron debidamente devueltas al río después de ser medidas. Veiga destaca la buena acogida de la competición, con 32 participantes, y adelanta que, «si podemos, para el año intentaremos repetir».