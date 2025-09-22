El Deza Pádel regresa tras el parón veraniego con récord de federados
El aumento de inscritos llevará a la creación de más equipos
El Deza Pádel Fmsport Silleda presentó a sus equipos tras el parón de verano. Lo hizo con récord de jugadores federados y contando esta temporada con tres equipos de veteranos. Uno de ellos estará en Tercera División, que se va manteniendo año tras año en el ranking. Además, mantendrán un equipo de Cuarta Categoría A. A ellos hay que sumar esta temporada un equipo en Cuarta Categoría B. Este equipo nace por la demanda de incritos en la federación gallega de pádel y servirá también como filial del equipo de Tercera.
En las series nacionales también seguirán creciendo, con un equipo de categoría Segunda 1000, uno en Tercera 1000 y uno de Primera Future, además de un femenino en Tercera. Las Series Nacionales de Pádel son una competición amateur a nivel nacional cuyas fases finales se disputan en Madrid
En las ligas federadas el Deza Pádel también suma equipos, con una categoría en Segunda , una en Tercera, dos en Cuarta y una en Quinta. Tendrán también un equipo femenino en Segunda categoría, que lleva manteniéndose en lo más alto casi seis años, y otro equipo femenino en Tercera. Entre los nuevos equipos del Deza se suma un equipo de Carballiño formado por jugadores del club silledense Fmsport.
Con este crecimiento del pádel en la comarca a nivel federativo el club avanza su intención de crear nuevos equipos para la temporada 2026, formados por gente de iniciación y por niños que ya están en las academias desde hace unos años.
Al frente de este proyecto en expansión está Marcelo Fernández, directivo de la asociación deportiva Deza pádel y propietario de las instalaciones deportivas Fmsport en el Polígono Área 33 de Silleda.
