El Billar Lalín se estrena en la Copa Galicia con victoria ante Chapela

El Billar Lalín venció por 5-3 al Chapela Rodosa en la primera jornada de la Copa Galicia de Billar a Tres Bandas. Los primeros tres puntos ya están en el casillero del equipo dezano, que sin embargo tuvo que sufrir para conseguir la victoria debido a la igualdad entre los números 1 y 2 de las respectivas listas de fuerza.

Juan Rey firmó un empate a 34 frente a Rogelio Fortes, mientras que Antonio Fuentes y Gaspar Padín salieron vencedores de sus partidos contra Adrián Davila y Fernando Davila respectivamente. Por último Francisco Eiriz perdió ante Jorge Hermida.

La clasificación de la competición autonómica queda ahora encabezada por el Errantes Servitega Dilu, mientras que el Billar Lalín se coloca segundo. Ambos cuentan con tres puntos. La tercera posición la ocupa el equipo de Chapela, con el Pontevedra cerrando la clasificación con cero puntos.

En la próxima jornada el conjunto de billar lalinense jugará de nuevo en su casa. Lo hará contra el Errantes Servitega Dilu, en un partido calendado para el 25 de octubre. El choque pondrá en juego el liderato de la copa.