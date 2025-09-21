Xocas Lorenzo en 1988: «Lalín é hoxe unha cidade, por tamaño e señorío»
O 23 de marzo de 1988, Xaquín Lorenzo Fernández deu unha conferencia en Lalín, invitado polo profesor Emilio Araujo. Nela recorda a súa estadía na localidade acompañando aos membros do Seminario de Estudos Galegos.
Antonio Vidal / Cecilia Doporto
O etnógrafo Xaquín Lorenzo Fernández, Xocas, foi un investigador riguroso que amaba fondamente a Galicia. Naceu en Ourense no ano 1907 e morreu en Lobeira en 1989. Estudou Filosofía e Letras en Santiago e Zaragoza. Dedicouse desde moi novo ás investigacións sobre etnografía e folkore de Galicia. Aprendendo e facendo amizade con Vicente Risco, Florentino López Cuevillas e Ramón Otero Pedrayo, con só 18 anos ingresou como membro activo no Seminario de Estudos Galegos (1926).
Era un home cunha capacidade excepcional de traballo, un militante do galeguismo e un apaixonado descubridor e formulador da cultura popular galega. Colaborou intensamente coas sección de Etnografía e Folclore do Seminario e participou nas campañas que este organizou. A terra de Deza percorreuna investigando sobre a cultura popular, recollendo oficios, lendas, ferramentas, vivenda rural, inscricións en lápidas funerarias, refraneiro, celebracións do Entroido, cantigas, etc.
O 23 de marzo de 1988, Xocas deu unha conferencia en Lalín, invitado polo profesor Emilio Araujo, que nos proporcionou o texto pra que o deramos a coñecer. Nela recorda a súa estadía na localidade acompañando aos membros do SEG nas súas xeiras e tamén conta a súa relación e amizade con eles.
Miñas donas, meus señores, meus amigos, é unha grande satisfacción para min o estar hoxe neste lugar, porque Lalín, e todo o Val do Deza, todas estas terras, teñen para min unas lembranzas moi fondas.
Teñan en conta que eu coñecín un Lalín, que probablemente a maioría de vós non coñecen, coñecin aquel Lalín de hai cincuenta anos, totalmente distinto do que é hoxe, era máis pequeno, non tiña o aspecto que ten hoxe, de cidade, porque hoxe Lalín non é unha vila, é unha cidade. O nome de vila ou de cidade (non) ten valor administrativo, pero na realidade entre cidade e vila non hai máis ca unha cuestión de tamaño. De tamaño e de señorío. E o señorío Lalín teno. Ademais, Lalín, patria de xentes moi notables. Non hai que esquecer, cada un no seu campo, pero ten o Loriga, ten, eu ó Loriga non o coñecín, pero coñecín en cambio moito, a don Ramón María Aller, un dos homes máis extraordinarios que tivo Galicia. Foi el o que me contaba aquela anécdota que posiblemente si saberdes vós. E do chamado matemático de Bermés. Contábame don Ramón María que o matemático de Bermés ía polas noites a sentarse nun penedo, mirando para o ceo, e un día os mozos foron alí, ás escondedelas, ergueron a pedra, metéronlle un papel por baixo e volverona pór no seu sitio. Chegou o metemático, mirou para riba e dixo: ben, ou subiu a terra, ou baixou o ceo. Eses homes extraordinarios tamen déronlle un espírito, a Lalín, que outros sitios non teñen, e iso é precisamente o que lle dá o máximo valor.
Zobra, un sitio interesante
E cecais por iso, atraídos por algo así como eses remuiños que fan as augas do río que van atraendo a eles todo canto flota, así, ou millor, o Val do Deza, a Terra de Deza, que era o nome que nós lle dabamos para o noso uso, foi a que trouxo eiquí ó Seminario de Estudos Galegos. Durante tres vraus, xuntabámonos eiquí, unha chea de homes, que para min, foi o gran regalo da miña vida, por ter unha amistade con eles. A moitos coñecerédelos de nome, outros cecais non, porque as súas actividades son menos coñecidas. Pero eran Isidro Parga, Luis Iglesias, Xesús Carro, Paulino Pedret, Risco, Cuevillas, Otero Pedrayo, Monxardín... Xuntabámonos eiquí, eu era entón aínda estudante, formaba xa parte do Seminario de Estudos Galegos, pero inda non rematara a carreira, e eiquí facendo centro en Lalín, na fonda do Ferrador, alí, saiamos tódolos días de mañá, cada grupo, nunha dirección distinta, percorrendo toda esta comarca. Eu lembro, quizais un dos sitios máis lonxanos, a onde fomos, ao que fun dúas veces, foi a Zobra, a Zobra, que é un sitio moi interesante, e que, tiña, quedaba aproximadamente na mitade do camino, entre Lalín e Zobra, un [montiño] de casas, pero no que había unha casa extraordinaria, un sitio que se chamaba Chedas.
O millor resulta que son dous pobos que coñecen eiquí, pero eu teño que falar das lembranzas miña. Así iamos percorrendo todas estas terras. Lembro as miñas andanzas con Castelao, quen non coñece a Castelao? Con Filgueira Valverde. Con Martínez López. Con Martínez López aquilo tivo moita graza, prendeuno un día a Garda Civil, porque acababa de ganar a cátedra de Literatura, no Instituto de Lugo, e fomos ó Corpiño, fomos varios, i el pois cun bloc na mau ía tomando alguunhas notas, e de repente chégase a él a parexa da Garda Civil, e dille: que anda facendo vostede? Nada, tomando notas. Pero vostede quen é? Eu son profesor, sacoulle o seu título, son profesor no Instituto de Lugo. Contestación da Garda Civil: Mire, nunca vimos a un señorito de gravata facer cousas tan raras como fai vostede, veña con nosco. Metérono nunha corte e telefonearon ou telegrafiaron a Pontevedra inmediatamente, claro, e era gobernador de Pontevedra Ángel del Castillo. E inmediatamente claro, veu unha reprimenda. A este señor, que era o que era un timador que se dedicaba a andar facendo estas faenas polas feiras.
Foi alí, onde asistín eu á misa a onde ían os enmeigados para facer as prácticas aquelas que creo que inda fan, de botarlle os demos, os posesos, levábanos para curalos. E aquiles, antre todo este grupo, figuraba, ese home, cuio centenario, do nacimento, celebramos iste ano, don Ramón Otero Pedrayo. Mirade, de Cuevillas, de Risco, de Castelao, de Otero, de calquera distes homes, é fácil a todo o mundo, ler o que escribiron.
Hainos, que os chegaron a coñecer, que oíron os seus discursos, ou oiron as súas conferencias. Pero ningún deles pode conecer a un home destes cando este home fala... pros demais, cando falan para a xente en xeneral. Entón, aínda sen querer, síntese un pouco, como... eu, un pouco actor, sabe que o están vendo, sabe que o están escoitando, sabe que ten que quedar ben, i están esforzándose para facer as cousas o millor posible. Eu, tiven a sorte, de lograr algo máis, de penetrar na intimidade de todos.
Hai dous anos, o cura de Ruada de Ourense foi invitado a Bos Aires, leváronme a mín, con eles, estivemos no Centro Galego, e a miña emoción foi enorme, cando fixeron, unha ofrenda floral ante o busto de Castelao que teñen no hal. Pero quixeron facer unha fotografía, e obligáronme a mín a pórme ó lado de Castelao. Cando veu o cadáver de Castelao, fun invitado a asistir á recepción no aeroporto de Lavacolla, como amigo de Castelao. Fomos dez, de toda Galicia, como amigos de Castelao. E a min, no Centro Galego de Bos Aires falábanme, cando me presentaban a algún dos directivos, ou a algún daqueles homes, falábanme: ah, vostede é Xocas? Falaba Castelao de vostede. Isto, para quen coñeceu a Castelao, para quen sabe o que era, significa moito, e eu seino moi ben, porque fun íntimo amigo de Castelao.
Non se pode ter máis familiaridade cá que tiven eu con Cuevillas sempre. Contábame, don Manuel Ferro Couselo, que é coengo da catedral de Santiago, cano ía a Ourense ia sempre verlo, e un día el, don Manuel e o irmao, don Xesús Ferro Couselo, foron a ver a Cuevillas. Cuevillas estaba xa moi mal, i el notábao, xa a cabeza non lle rexía, e procuraba non falar. Os que o visitaban sabiano tamén, e non lle preguntaban nada. Comentaban, charlaban, decían cousas, pero sen referirse directamente a el, para non forzalo. E contábame o don Manuel Ferro, contábame que cando lles pareceu prudente erguéronse para marchar. E despedindose del: don Florentino ata outro día. Adeus Florentino. Contestación de Florentino Cuevillas: Adeus Xoquiñas. Eu non estaba alí, pero de quen se despedía era de min.
Morte de Risco
Risco, dous días antes de morrer, revolveu todo Ourense por teléfono, fixo que o erguesen da cama e o levasen nunha cadeira ó teléfono, buscándome a min, preguntando por mín. Eu ía tódolos días a velo ás sete da tarde, e aquel día pois, fun tamén. Dixo: Ai Xocas, grazas a Deus, por fin véxoo a vostede, veña acá, veña acá. Acabábanlle de mandar as probas de imprenta, dun libro que lle estaban facendo, un libro que se editou, saiu despois de morto el, a ‘Mitoloxía cristiana’. Pois Risco, que coñecía a todo Ourense, que podía botar mau de quen quixese, chamaronme a min para que lle corrixise as probas do libro. Só a min. Naturalmente collín as probas, aquela noite non me deitei, e ó día siguiente pola mañá leveinas xa corrixidas e preparadas.
E Otero, pois pasa unha cousa, un par de meses antes, de morrer, cheguei a casa de Otero, estaba el só, e dime: home Xocas alégrome de que veña vostede porque quero falar con costede, teño un encargo que facerlle. Pois vostede dirá don Ramón. Quero que cando eu morra me poña vostede a bandeira galega no peito. Confeseille a verdade, díxenlle: don Ramón, non necesitaba vostede decirmo porque esa bandeira xa tiña eu preparada. Porque pouco antes estivera enfermo, grave, e ante o temor de que el morrese, mandei facer a bandeira e tiñoa gardada. Claro que esa bandeira non a levou él, porque antes del morreu Xesús Ferro Couselo, e levou esa bandeira. Encarguei outra, e levouna Taboada Chivite.
Con Otero Pedrayo
Entón xa, encarguei a de don Ramón, pero encarguei dúas, unha para don Ramón e outra para min. E unha hora antes de morrer, don Ramón Otero, don Ramón Otero era extraordinario, aquel home serio, formal, aquel señor, tiña unas venas de humor extraordinarias, unha hora antes de morrer, teño que facer a advertencia de que eu vivo fronte con fronte da casa del, a miña nai, e a nai de don Ramón, moitas veces asomábanse á ventá, e estaban de tertulia de venta a venta. Unha hora antes de morrer, díxonos ós que estaban alí ó seu lado: ben, xa sei que a estas horas, están nas redaccions de tódolos periódicos de Galicia esperando recibir a noticia de miña norte, e pouco despois dixolle esí: cando eu morra, avisade a Xocas que ten un encargo meu. Efectivamente, morreu, avisáronme rápidamente, non tiven máis que cruzar do portal meu ó del e pórlle a bandeira galega no peito.
Nunha ocasión, foi don Ramón Otero, a dar un mitín alá en Lobeira, alá no suroeste da provincia de Ourense, un sitio perdido, unha terra moi fermosa, pero é un sitio que coñece pouca xente, porque hai que ir a el, non se pasa por el. Ía el, ía Castelao e non recordo que outro, ían dar un mitin. Eu estaba entón en Santiago e isto non o vin, pero contoumo a miña nai cando cheguei, porque miña nai si foi oílo, coa sua elocuencia, con aquela palabra, que o arrastraba, porque non era, non era o pensamento o que sacaba as palabras, nel eran as palabras as que traían o pensamento. Falaba máis a présa que pensaba. E había dúas velliñas alí, na primeira fila, e cando rematou, dille unha á outra: ai que home, que ben fala, quen fora nova e o merecera. Contáballe eu a don Ramón, e decialle don Ramón é a gabanza maior que puden facer dun home que unhas velliñas digan isto: quen fora nova e o merecera.
(...) Lembrades aquilo que lle decía Cristo ós seus: cando socorrades a un pobre, a un desvalido, a un neno, é a min a quen obsequiades, é a min a quen socorredes. Isto era para Otero, todo o que pasaba, á porta da súa casa. Eu, tiña vinte anos menos ca Otero, eu era prácticamente un neno, i eu acabei o bacharelato, i eu contacto con el, con Risco e con Cuevillas, inmediatamente entrei no camino ese, nun camino no que entrei dunha maneira curiosa. Pois eu, un neno, chegueime á casa de Otero, encontreino, como sempre, escribindo porque Otero, estaba sempre escribindo, e ensinalar a mau, faguíame sentar, e cando me marchaba saía comigo despedirme á porta, e dábame a mau, e era, repito, vinte anos maior ca min.
(...) Tiña dezaseis anos, cando entrei por primeira vez na casa de Vicente Risco, no seu cuarto de traballo, e na parede, nunha das paredes, tiña unha cartela con un marco, aquela cartela non era máis ca un letreiro que fixera Castelao, e firmábao Vicente Risco, aquela cartela decía: polo que máis quero, xuro ser dos bos e xenerosos. Lembrades, a frase do noso himno. Impresioname a min de tal xeito aquilo, que pra min, ós meus dezaseis años, xurei tamén ser dos bos exenerosos. Así pasei, o tempo, na intimidade destes homes, daprendendo deles, todo o bo que eles tiñan, que era moito, e que se non aprendín todo, non foi, máis que por se un terreo árido, por non saber aproveitar a enseñanza daquiles homes.
(...) Eran, uns homes, que non tiñan présa, que este é o gran defecto que temos hoxe, o da présa. Hai que facer as cousas aixiña. Esquecimos un dito, do noso pobo, que é moi significativo: de vagar que hai présa. Cando hai présa, é cando hai que ir de vagar, para ir seguro. A Otero, o mesmo que a todos os que formábamos todo aquel grupo, veu coma unha lousa de pedra cando empezava a Guerra Civil.
Longa noite de pedra
Agora segue aquel período que chamou Celso Emilio Ferreiro a longa noite de pedra. Corenta anos, nos que tiñamos que estar quietos e calados, non podíamos falar, non podíamos escribir, ata o extremo, de que cando morreu Florentino Cuevillas, a familia encargoume a min de todo, organizar o enterro e organiza-lo todo. Fixen esquela en galego, mandeina ó periódico, non se atreveron a publicala, e pediron permiso a Madrid ó Goberno, e contestáronlle que de ninguha maneira, que se queríamos que a publicásemos en castelán ou que non a publicásemos. Non podíamos escribir en galego, non podíamos falar nin dar conferencias, en galego, Deus nos librase os que nos adicábamos o ensino de falarlles en galego ós rapaces na clase.
(...) E así pasaron eses corenta anos. E sen embargo, hoxe, vemos, que non foron corenta anos perdidos, que non foron perdidos porque precisamente, eses corenta anos serviron para preparar a terra, serviron para fertilizala, serviron para cubrir unha semente que non morrera, e a proba de que esa semente non morrera, sodés vós, sodes a xuventude de hoxe, cunhas ideas encol de Galicia, cun sentimento da terra, que non nace por xeneración espontánea, e porque hai algo que vén detrás, e ese algo é precisamente a semente, que eses homes deitaron na terra, e non sei, se é, eu coido que un pouco, de destino providencial, o que me mantén, e o que fai que ó longo de todo este tempo, eu fose, tivese que ir despedindo a todos estes homes, porque eu vinos morrer a todos, algún morreu, estando eu á súa cabeceira, ocurreu con Cuevillas, ou con Risco, ou con Otero, con Taboada Chivite, con outros, moitos. Outros morreron lonxe, pero funos despedindo a todos.
(...) Réstame somente, agradecervos esta atención con que me escoitades, agradecervos que lembrades, algún día que, eu, encariñado con esta terra de Deza, porque a percorrín toda, porque a coñecín toda, porque andei por ela, e tratei a aquela xente que vós xa non coñecedes, porque a inmensa mayoría están xa no mundo do descanso, que me escolladles a min, para vir eiquí para falarvos de don Ramón Otero, moitas grazas a vós, e moitas grazas ós organizadores deste acto polo que vos quedo profundamente agradecido, e se non falo, millor, rematarei dicíndovos aquilo, que di, unha cantiga portuguesa, unha cantiga popular: ‘Mil griteiro dos mil gritos / porque non das cousa boa? ( porque nao dá coisa boa) / cada un dá o que ten / conforme á súa persoa’.
