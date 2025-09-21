Talento en la calle y en la cancha
La feria de arte ofrece un espacio a los creadores locales en la rúa Principal | El Leyma gana el partido de baloncesto al COB
Xan Salgueiro / Antía Suárez
As Dores apostó este año por darle visibilidad a los artistas lalinenses, pero no solo a los más conocidos como Olalla Garra, Paío o Bibí, decidió darles un espacio también a los que aún están empezando. Paseando por la rúa Principal, hay casetas llenas de obras y construcciones artísticas que llaman la atención: el colorido puesto de Garra, con carteras y bolsos con sus muñecas características; o los collage de Paío, en una valla. También la madera y joyería metálica de los Abeledo (Bibí, padre, y Cynthia, hija), las obras en óleo de Aitana Iglesias, las fundas para teléfono pintadas de Carlos Santos, y los prints y obras de cuatro estudiantes de segundo año de Bellas Artes, Inés Benito, Josefina Miranda, Ainara Froiz y Noa Blanco.
Muchos de estos artistas destacaron la importancia de contar con espacios de visibilidad para los artistas locales. «La idea fue de Begoña, y está genial tener un espacio para poder mostrar (y vender) arte lalinense en nuestras fiestas patronales», explica Garra. Para las artistas jóvenes, como es el caso de Benito y Miranda, es la primera vez que tienen la oportunidad de mostrar sus obras en un puesto, un paso dentro de su carrera que sin duda recordarán.
El deporte también tuvo protagonismo en la jornada festiva. Al margen del partido de balonmano de la tarde, el Lalín Arena acogió por la mañana el Trofeo Kilómetro Cero entre el Club Ourense Baloncesto (COB) y el Leyma Básquet Coruña. El resultado final fue favorable a los de la ciudad herculina por 72-76 en la última prueba antes de iniciar la competición oficial de la Primera FEB.
Los de Carles Marco, que mantuvo su habitual ritmo altísimo de rotación y refrescó al equipo constantemente, pasaron por encima del Ourense en el primer cuarto (14-24). Pero los de Moncho López reaccionaron en el segundo y llevaron el partido al descanso con solo 3 puntos de diferencia en el luminoso (39-42).
En el tercer acto se mantuvo la dinámica igualada. El COB estaba metido de lleno en el duelo y llegó a adelantarse por primera vez en el marcador. El Leyma, un tanto impotente, tuvo que apretar los dientes para aguantar el ritmo y luchar por el equilibrio. Terminó con ventaja (58-62), pero con todo por decidir.
En el último y definitivo período, ambos contendientes pecaron de cierta precipitación de cara al aro. Pero, en ese juego al error, el Leyma tuvo más serenidad y se aprovechó de los puntos de Cremo, Diop, Jorgensen y Pacheco para cerrar el partido.
