Musical infantil y éxitos de los 80 y los 90 el 18 de octubre en A Bandeira

El Auditorio Municipal Manuel Dopazo de A Bandeira acogerá el sábado 18 de octubre una jornada de música para todos los públicos con doble programación: al musical familiar Bienvenidos a mi fiesta le seguirá el titulado Bienvenidos, finalista de los premios OFF 2025 al mejor teatro musical.

A las 17 horas comenzará un viaje para el público más joven por los grandes éxitos infantiles y familiares de toda la vida (Cantajuegos, La Granja, El Circo…) en un show lleno de humor, personajes reconocibles y estética desenfadada de la mano de Grupo Pompitas. La dirección artística lleva la firma de Alfonso Durán. «Queremos que el público se deje llevar por la magia, que cante y se emocione; es un regalo para quien creció con estas canciones atemporales», apunta el promotor José Falomir.

A las 20 horas, Bienvenidos, de La Opción Producciones, propone un recorrido por los himnos de los años 80 y 90 (Tino Casal, Mecano, Hombres G, Los Secretos, Alaska, Radio Futura…), con voces en directo, interacción con el público y un hilo teatral de formato grande. La dirección artística es de Víctor Páez y la musical, de Fran Expósito. «No se trata solo de escuchar las canciones, sino de volver a sentirlas y bailarlas como la primera vez», subraya el director.

Venta de entradas

Las personas interesadas en asistir ya pueden comprar las entradas; están disponibles a través de la página web www.dentralia.com y en la tienda Luisa Regalos, situada en el número 61 de la Rúa do Progreso de Silleda.