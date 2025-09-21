Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de un mes sin servicio de recogida de basura en parroquias de Agolada

Contenedor lleno.

REDACCIÓN

Agolada

Parroquias agoladesas como las de Brocos y Sesto llevan más de un mes sin servicio municipal de recogida de la basura. El vecindario denuncia que los contenedores «desbordan e incluso alrededor de ellos hay basura depositada», creando además un «grave problema de salubridad».

Vecinos afectados afirman que este «abandono» por parte del Concello de Agolada a esta parte del territorio «es bastante habitual y reiterado». Pero «la gravedad y el problema es aún mayor» ahora, ya que Sesto celebró el día 8 las fiestas de los Remedios, con lo que «la generación de basura se duplicó y seguimos teniéndola toda en las puertas de las casas».

El servicio de recogida de basura de Agolada «ya es deficitario desde siempre», pues «con suerte vienen a recoger una vez a la semana, y ni siquiera se limpian los contenedores una vez al año». Ante «la alarmante situación» y los «evidentes problemas de olores y falta de salubridad», el vecindario lanza un ultimátum al gobierno local; de lo contrario, está dispuesto a «llevar a la puerta del ayuntamiento la basura sin recoger» a modo de protesta.

