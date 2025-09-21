Más de un mes sin servicio de recogida de basura en parroquias de Agolada

Parroquias agoladesas como las de Brocos y Sesto llevan más de un mes sin servicio municipal de recogida de la basura. El vecindario denuncia que los contenedores «desbordan e incluso alrededor de ellos hay basura depositada», creando además un «grave problema de salubridad».

Vecinos afectados afirman que este «abandono» por parte del Concello de Agolada a esta parte del territorio «es bastante habitual y reiterado». Pero «la gravedad y el problema es aún mayor» ahora, ya que Sesto celebró el día 8 las fiestas de los Remedios, con lo que «la generación de basura se duplicó y seguimos teniéndola toda en las puertas de las casas».

El servicio de recogida de basura de Agolada «ya es deficitario desde siempre», pues «con suerte vienen a recoger una vez a la semana, y ni siquiera se limpian los contenedores una vez al año». Ante «la alarmante situación» y los «evidentes problemas de olores y falta de salubridad», el vecindario lanza un ultimátum al gobierno local; de lo contrario, está dispuesto a «llevar a la puerta del ayuntamiento la basura sin recoger» a modo de protesta.