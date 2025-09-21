López pide amparo á Virxe ante «a ferida dos lumes» e que as aldeas recobren vida
Na súa ofrenda, o presidente da Deputación pon a Lalín como exemplo de «pobo unido» e destaca a súa «grandeza»
«Lalín é unha extensión natural da miña casa, porque nela viven instantes, proxectos, sentimentos e persoas sen as que non me podería explicar como persoa, sino sequera agora como un servidor que preside a Deputación [de Pontevedra]». Tal confesión corresponde á ofrenda realizada polo político rodeirense Luis López ante a Virxe das Dores, durante a eucaristía solemne oficiada polo bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, xunto ao párroco, Marcos Torres, e outros sacerdotes da contorna. Os actos litúrxicos, amenizados pola Coral de Lalín, desenvolvéronse integramente no interior do templo, pois a chuvia impediu a procesión.
«Co corazón agradecido», o oferente presentouse coma «un cambote» de San Salvador, mais tamén «un veciño adoptivo de Lalín e un entusiasta do Deza». Exaltou a grandeza de Lalín: «É grande de espírito, pola paixón que sente por el os seus veciños. Grande en bos e xenerosos pola pegada inmensa de artistas, estadistas, pastores da Igrexa, intelectuais e científicos», entre os que nomeou a Laxeiro, Lamazares, Aller, Varela, Saco y Arce o Gil Taboada. «Grande tamén como encrucillada de camiños», alusión incluída ao Quilómetro Cero de Galicia. E, non podía faltaro o cocido: «Grande ata en sabor». Para remachar, confesou López, «algúns dos días máis felices da miña vida teñen como data as Festas das Dores».
Á patroa da parroquia lalinense pediulle «amparo e acerto para que entre todos –insisto, entre todos– saibamos encontrar respostas e solucións aos grandes retos que nos convocan como sociedade». Referiuse, en primeiro lugar, á «ferida dos lumes, se cabe aínda máis fonda este verán», cun recoñecemento á «valentía e solidariedade de todas as persoas que lle plantaron cara». «Que as aldeas volvan ser un fervedoiro de vida, emprego e futuro», formulou, ao tempo que asegurou «traballo arreo» desde a Deputación para levar a todos os recunchos «os mellores servizos e infraestruturas e para estar a carón dos que sementan, non un produto, senón futuro: os labregos e gandeiros».
En terceiro lugar, demandou á Virxe protección para os mozos, «baluartes do mañá»; lembrou aos maiores, «memoria viva de quen somos»; e pediu polas familias e fogares, «columna vertebral da nosa sociedade», e «por quen traballa e por quen da traballo». Pregoulle que a pegada de Lalín «siga moitos anos asombrando aos que somos daquí e aos que veñen de fóra, os nosos embaixadores ante o mundo».
E, por último, mostrou o seu desexo de que «o exemplo de pobos unidos como o de Lalín se estenda á práctica política, para que cese o ruído e impere un xeito de gobernar estable no que caiban todos». E avogou por seguirse xuntando cada ano aos pés das Dores, «porque será un testemuño claro de que imos polo bo camiño: o da fraternidade, da fe na nosa terra e da paz». Para rematar cun último rogo: «Querida Nosa Señora das Dores: bendí, protexe e guía, hoxe e sempre, ao teu Lalín».
Rematada a misa solemne, tivo lugar o concerto da Banda de Lalín na Praza da Vila. Mais a música xa comenzara pola mañá con pasarrúas a cargo dos Dezas de Moneixas. Pola tarde, a charanga Os Verbeneros visitou as residencias de maiores e levou a súa animación polo centro do pobo, igual que Os Bolechas. Viñeron logo, na Praza da Igrexa, exhibicións deportivas de atletismo e de kung fu, por parte da escola de Alba Iglesias.
Ás 20h00 vén de comezar o concerto de Susie Q’s na Avenida Luis González Taboada. E, xa pola noite, a Praza de Loriga acollerá o espectáculo da Banda de Lalín & The Maravillosos Tenors. A medianoite está prevista a tirada de fogos artificiais xunto ao lago do Pontiñas. Para rematar a xornada, a madrugada estará amenizada pola orquestra Cinema no Campo da Feira e logo pecharase con sesión DJ.
A velada do sábado empezou co concerto de La Guardia, moi gozado por un público de mediana idade que encheu a Praza da Igrexa. A banda granadina formada polo incombustible Manuel España en 1982 agasallou á concorrencia con clásicos como Mil calles llevan hacia ti o Cuando brille el sol, canda temas do seu novo repertorio. E na madrugada do domingo estreouse o Bailalín Festival, cos DJ Juanjo García, Dumore, Carlos López, Olalla González e Ole Costa.
Os Festicultores e París de Noia, no programa do luns
A programación festiva para o luns 22 comeza de novo con pasarrúas ás 11:00 horas, esta vez a cargo da Carballeira de Cercio, e segue co concerto da Banda de Vilatuxe na Praza da Vila ás 13:00.
Pola tarde, a partir das 18:00, a Praza de Loriga, dará cabida a exhibicións de baile, zumba, etc. por parte de Flow, Máisquedanza, Scene Ballet e Begoña López. De xeito paralelo, na Praza da Igrexa continuarán as exhibicións deportivas, desta volta de rugby e baloncesto.
A charanga Leña Verde poñerá música ás rúas antes do segundo concerto de Vilatuxe. E Os Festicultores farán unha actuación ás 22:00 horas na rúa Rosalía de Castro. A medianoite comezará a verbena da orquestra París de Noia, xunto á estación de autobuses. E de 3 a 5 da madrugada volverá haber DJs.
