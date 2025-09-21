Lalín es una fiesta

Lalín celebró ayer la segunda jornada de las fiestas patronales dedicadas a la Virxe das Dores. El día comenzó con lluvias, pero estas se fueron disipando a medida que avanzaba la mañana, por lo que pudieron desarrollarse las actividades programadas al aire libre.

El sábado comenzó con pasacalles a cargo de Os Trasnos de Doade por el centro del pueblo. El relevo musical llegó a la una de la tarde con la banda A Lira de Prado, que ofreció un concierto en el palco de la Praza da Vila, ubicación en la que repetiría al atardecer. La música tradicional volvió a cobrar protagonismo durante la tarde, primero con el pasacalles de las bandas de gaitas y después con el festival protagonizado por las mismas agrupaciones delante de la estatua de Loriga. Entremedias, la Charanga KM 0 ofreció una actuación en la rúa Rosalía de Castro.

Ya por la noche estaba previsto uno de los platos fuertes de la jornada, sobre todo para los nostálgicos del pop rock español de los años 80 y 90 del siglo pasado: el concierto de La Guardia en la Praza da Igrexa. Cuando brille el sol o Mil calles llevan hacia ti son los éxitos más conocidos de la banda formada en Granada en 1983 y que, tras separarse en 1997, inició en 2003 otra etapa que aún los mantiene en activo.

A medianoche, en el Campo da Feira Vello, daba comienzo otra de las novedades de esta edición, Bailalín Festival, con los DJ Juanjo García, Dumore, Carlos López, Olalla González y Ole Costa.

La verbena del viernes estuvo protagonizada por la orquesta América de Vigo y La Penúltima Sabinera, grupo tributo a Joaquín Sabina integrado por músicos de dilatada trayectoria, algunos de los cuales tuvieron la oportunidad de compartir escenario en diversas ocasiones con los miembros de la banda original del cantautor.

Luis López realiza la ofrenda a la Virxe das Dores

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, hará la ofrenda institucional a la patrona hoy a las 12:00 horas en la iglesia parroquial de Lalín. Será durante la misa amenizada por la Coral de Lalín y seguida de la procesión acompañada por la Banda de Lalín. El mandatario provincial apelará, como vecino de Rodeiro, al orgullo de pertenecer a la comarca de Deza y pedirá el amparo de la Virgen para superar «con unión» retos actuales y de futuro como la herida de los incendios o la pérdida de población.La jornada dominical ofrece pasacalles de Os Dezas de Moneixas, Os Bolechas y la charanga Os Verbeneros. La Banda de Lalín toca en la Praza da Vila a las 13:00 y a las 22:00 en la de Loriga con The Maravillosos Tenors. Por la tarde hay exhibiciones de atletismo y kung fu en la Praza da Igrexa. Susie Q’s actúa en la Avenida González Taboada a las 20:00. Y, tras el espectáculo pirotécnico de medianoche junto al lago del Pontiñas, verbena con la orquesta Cinema en el Campo da Feira.