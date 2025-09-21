Las jardineras de A Estrada vuelven a vestir de verde

La escasez de lluvias y las restricciones del pasado mes de agosto pasaron factura a las jardineras del casco urbano estradense, cuyas flores y plantas se secaron y tuvieron que ser retiradas. En los últimos días sin embargo, las jardineras volvieron a vestirse de verde después de que la empresa responsable volviese a colocar plantas en todas ellas, apostando esta vez por opciones más coloridas que las anteriores.