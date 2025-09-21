Instalan más contenedores en la Avenida de Santiago

Vecinos de la Avenida de Santiago mostraron en los últimos días su malestar por el estado de los contenedores de esta poblada zona de A Estrada. En concreto, utilizaron fotografías de los contenedores llenos y rodeados de bolsas de basura. Ante estas quejas el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, se puso en contacto con la asociación para anunciar que instalarán dos contenedores amarillos más para atender la alta demanda de la zona. Desde la asociación agradecieron el rápido gesto, aunque señalaron que esto no solucionará un problema que sitúan en la necesidad de aumentar el número de recogidas semanales.