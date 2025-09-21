Instalan más contenedores en la Avenida de Santiago
REDACCIÓN
A Estrada
Vecinos de la Avenida de Santiago mostraron en los últimos días su malestar por el estado de los contenedores de esta poblada zona de A Estrada. En concreto, utilizaron fotografías de los contenedores llenos y rodeados de bolsas de basura. Ante estas quejas el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, se puso en contacto con la asociación para anunciar que instalarán dos contenedores amarillos más para atender la alta demanda de la zona. Desde la asociación agradecieron el rápido gesto, aunque señalaron que esto no solucionará un problema que sitúan en la necesidad de aumentar el número de recogidas semanales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
- Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»