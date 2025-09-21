Feiradeza saltará á gran pantalla no próximo filme de Rafa de los Arcos
Nas vindeiras cinco semanas rodarase en Lalín a longametraxe ‘O pesadelo das vacas’, con María Vázquez e Diego Anido como protagonistas | Haberá esceas en Silleda e Rodeiro
Lalín vaise converter nun plató de cine nas vindeiras semanas. A partir do xoves que ven comezará a rodaxe de O pesadelo das vacas, un filme do director Rafa de los Arcos e o produtor Daniel Froiz, de Matriuska Producciones. Será un filme dunha viaxe humana, dunha muller que ten percorrer un camiño complexo, intentando procurar o seu espazo nun lugar moi hostil. Unha representación da Galicia de interior, unha xanela á terra que non se adoita a amosar. E tamén será unha oportunidade de ver a moitas caras coñecidas no na gran pantalla, con varios extras e aparicións dos veciños da capital dezana na película.
Onte realizouse unha presentación do filme na casa consistorial, á que asistiron o alcalde, José Crespo, a concelleira de Cultura, Begoña Blanco, e a tenenta de alcalde, Paz Pérez, así como o director e produtor acompañados dun dos actores principais, Diego Anido, e un par de actrices locais que forman parte do elenco, Isabel Portas e Iria Varela. A protagonista, María Vázquez, non puido formar parte deste acto.
A longametraxe filmarase nas próximas 5 semanas, en espazos como Lalín Arena, a Praza da Igrexa, o centro cívico e outros. Levarase a cabo cun equipo de 60 persoas, máis ou menos, e un orzamento de 900.000 euros, dos que o 35% queda na localidade dezana. Tamén farán pequenos rodaxes en zonas de Silleda e de Rodeiro. «Lalín ten moita identidade, ten un punto de autenticidade moi interesante. E é que fai tres anos, estando aquí marabillámonos coa Feiradeza. Non sabíamos que existía un evento deste tipo, e fómolo incorporando pouco a pouco nas versións do guión», explica o director.
Froiz, o produtor, apunta que Lalín era o escenario idóneo polas facetas que se exploran no filme, que teñen que ver co gando. «Cando Rafa me contou o que pretendía facer coa película, gustoume moito, e xa se barallaba esta localidade como escenario principal dos feitos», comenta o produtor. Crespo, que foi o encargado de comezar o acto, expresou que está moi orgulloso de que «un concello modesto como o nosa poda apostar por acoller gran eventos coma este».
Xa se adiantou este sábado que Lalín será un dos puntos onde se estreará o filme (nuns oito meses, como apunta o produtor). Será unha gran oportunidade, xa que o pobo lalinense leva colaborando (dentro e fora das pantallas) dende o traballo de localizacións, que é no momento no que se organiza onde e cando se gravará cada escena e os espazos que ocuparán. De los Arcos eloxiou á vila dezana, polo grado de colaboración que lle están a ofrecer nesta produción. Mesmo en caso de pequenos cortes que se teñan que levar a cabo por cuestión do rodaxe, dende a produción e o Goberno aseguran que será sempre cos veciños en mente e estorbando o menos posible.
«Esta contorna non está tan vista no mundo do cine, e para min foi sempre unha das cousas máis interesantes deste proxecto», explica de los Arcos. A súa familia por parte de pai é de Carballiño, e mentres a escribía sempre pensou en mostrar pobos que medraron, pero que manteñen o seu espírito orixinal. O relato será dunha muller, cun comezo máis escuro, pero que remata atopando o seu sitio.
Anido, manexador
Anido comenta que para el tamén está sendo un rodaxe moi especial, principalmente porque é a primeira vez que «non fago de psicópata, podo facer dun émpata, o que está moi ben porque puiden imprimir parte do meu carácter no papel». Comentou un pouco do seu personaxe e tamén do traballo coa súa compañeira de reparto. E un dos temas foi como se está preparando para o filme, aprendendo novas habilidades para poder desenvolverse no mundo bovino. «Tiven que aprender a guiar vacas, algo do que non tiña nin idea. Todo isto é moi estimulante e divertido para un actor, nunca pensei que faría algo así».
Tanto o actor como o resto da produción presente no acto agradeceron a colaboración do edil Avelino Souto, por orientalos no tema do manexo de vacas e outras cuestións. Anido destaca o labor dos granxeiros despois de ter que mergullarse no mundo. «Hai que estar moi agradecidos,e creo que nas cidades non se percibe todo o traballo que se require».
Trátase dunha película que conta co apoio do Concello de Lalín, a Xunta de Galicia, o Misiterio de Cultura a través do ICAA, a Deputación de Pontevedra e a Televisón de Galicia, que comprou os dereitos do filme.
