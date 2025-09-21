«No es fácil montar una escuela de BTT desde cero»

La Peña Ciclista Bikestrada tiene este curso un nuevo reto. La entidad presidida por Jesús Valea se ha hecho cargo de las escuelas municipales de ciclismo, tomando así el relevo del Club Ciclista Estradense, históricamente responsables de esta labor. Bikestrada se ha volcado con este proyecto, orientando esta nueva escuela hacia el BTT y contando con el necesario apoyo del Concello de A Estrada a nivel de infraestructuras.

Para saber cómo marchan los preparativos de este proyecto hablamos con el propio Valea y también con Álex Otero, quien se encargará de asumir su dirección. «Ahora mismo tenemos unos 18 niños inscritos, aunque todavía está abierto el plazo de inscripción y hay algunos que van a venir a probar los primeros días, así que esperamos que esa cifra suba», explica el presidente. Como curiosidad, la mayor parte de estos niños son menores de diez años, por lo que la escuela arranca con una media de edad muy baja.

«Damos clases los miércoles y viernes de 17.00 a 19.00 horas. Nuestra inteción es crear dos grupos, uno con los más pequeños y otro con los mayores», nos cuenta Otero. Para dirigir estas clases Bikestrada contará con un monitor externo con experiencia en este tipo de escuelas de ciclismo. «Los comienzos siempre son duros y es bueno tener a alguien así con experiencia. Es difícil poner en marcha una escuela de ciclismo desde cero», manifestó.

Por el momento, la escuela se centrará solo en la modalidad de BTT, aunque aguardan ir viendo su evolución. Uno de sus propuestas para este curso es intentar llevar a los niños a realizar alguna ruta de montaña por la zona. Teniendo en cuenta su edad lo harán compañados por ciclistas de la peña.

Instalaciones

Una de las novedades que trae esta escuela de BTT es el acondicionamiento de un circuito en la zona deportiva, concretamente en la parte superior de Novo Municipal. Esta zona infrautilizada fue desbrozada y arreglada, antes de balizarse y crear dos sendas, una más dura que la otra. Desde Bikestrada reconocieron que la pendiente de estos terrenos obliga a realizar un circuito duro. Sin embargo, en su parte superior cuenta con una zona más llana que puede ser aprovechada para trabajar con los más pequeños.

Estas instalaciones tenían previsto completarse en estos días con la instalación por parte del Concello de quince puntos de luz, ya que los báculos que había instalados en el parque ya no funcionan. De esta manera, la escuela no tendrá problemas cuando se reduzcan las horas de luz. En caso de lluvia, tienen sitio reservado en colegio de Figueiroa.