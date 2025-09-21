A Estrada crea un plan de urbanización que pretende llegar a las 51 parroquias

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el arquitecto técnico municipal, Daniel Órrea, llevan quince días recorriendo el rural del municipio en el proceso de elaboración de un ambicioso proyecto de humanización que el gobierno aspira a financiar con la nueva convocatoria de fondos europeos, los conocidos como Fondos ETI (Estrategias Territoriales Integradas) y correspondientes con el período 2021-2027. Estas humanizaciones están presupuestas en 6 millones de euros y se conciben como una primera fase para terminar llegando a las 51 parroquias estradenses.

Louzao Dono señaló que las previsiones que se barajan apuntan a que la resolución de estos nuevos fondos pueda llegar hacia finales del mes de octubre. La intención del jefe del ejecutivo local es haber avanzado el trabajo, buscando agilizar los trámites al máximo. «Queremos que la resolución nos llegue con los deberes hechos», manifestó el regidor

«A Estrada do rural e dos servizos públicos» es el nombre escogido por el gobierno que encabeza Gonzalo Louzao para bautizar el Plan de Acción Integrado (PADRE), el documento que regirá la estrategia con la que el Concello de A Estrada aspira a estos nuevos fondos europeos. Dentro se enmarcaron tres líneas de acción y una de ellas exclusivamente orientada al ámbito rural.

Las visitas que se están realizando y que se programan para las próximas semanas en las distintas parroquias buscan analizar sobre el terreno las necesidades más relevantes. El alcalde y el técnico visitan cada zona acompañados por el pedáneo, viendo y estableciendo prioridades de intervención en función de parámetros como la existencia de zonas estrechas que dificultan el paso; zonas con visibilidad reducida; puntos dañados por las pluviales o zonas de transporte escolar, entre otros. Se busca ir determinando dónde es más urgente y necesario ganar espacio público pavimentado.

Estas humanizaciones comportarán cunetas adaptadas a las necesidades de cada zona y también la instalación de mobiliario urbano, desde bancos a islas de contenedores de basura, además de una mejora de las recogidas de pluviales. En líneas generales, se efectuará una reconfiguración del sistema viario de los núcleos rurales para adaptarlo a una sección tipo compuesta de sendas peatonales a ambos lados de la zona de tránsito de vehículos. Para esto, se canalizarán aguas pluviales de drenaje de la vía en los puntos donde se considere preciso y se construirán sendas peatonales en las actuales cunetas. Con esto se mejorará la seguridad y la movilidad.

«Estos fondos europeos son transformadores. Estamos analizando in situ las necesidades, parroquia por parroquia, lugar por lugar, tratando de confeccionar un proyecto a la medida en cada zona», señaló el alcalde. «Son obras muy necesarias y que mejorarán la calidad de vida de los vecinos del rural», consideró el regidor local. Señaló que este proyecto será elaborado por el Concello con fondos propios y que su confección requiere dos meses, de manera que ya hace dos semanas que se avanza en su consecución.