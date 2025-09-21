La Diputación destina 60.000 euros a 16 clubes deportivos

La Diputación de Pontevedra ha aprobado la concesión de ayudas a entidades deportivas para la organización de eventos. Totalizan 550.000 euros, 50.000 más que el pasado año, y benefician a 153 clubes. En Deza y Tabeirós-Terra de Montes 16 entidades recibirán 60.000 euros para organizar actividades en A Estrada, Forcarei, Lalín, Silleda y Vila de Cruces.

Federación Galega de Voleibol, Club Bádminton A Estrada, Escola Estrada de Fútbol Base, Escudería Estradense y The Paws by Patas reciben cuantías de entre casi 800 y 6.600 euros para impulsar actividades en A Estrada. Motoclub VFM y Federación Deportiva Galega de Automovilismo obtienen más de 1.500 y cerca de 2.000€ para la VF Challenge y el Campeonato Gallego de Karting en Forcarei.

En Deza, Asociación Galega de Billar-Pool, Escudería Lalín, Club Petanca Lalín, Extol-La Gramola Team y GTR Galaico Trail Run se benefician de cuantías que oscilan entre los 1.400 y los más de 14.000 euros para poner en marcha campeonatos gallegos, pruebas de automovilismo o de BTT, abiertos internacionales o trails en Lalín. Además, BTT Trasdeza, Club Petanca Bandeira y Escudería Silleda consiguen entre 1.200 y 6.000€ para organizar actividades en Silleda. Y la Sociedad Deportiva Cruces, para poner en marcha el Galo Cup.