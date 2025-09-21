Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A curta do Golmar gaña o Festival de Cine de Bueu

Delegación do colexio lalinense desprazada ao certame de Bueu.

REDACCIÓN

Lalín

A curtametraxe Árbores no Camiño, do CEIP Xesús Golmar, obtivo o primeiro premio do 18º Festival Internacional de Cine de Bueu, que onte celebrou a gala escolar. A película, que xa gañara Nós tamén creamos, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, foi elixida polo xurado pola «orixinalidade na creación de toda a súa estética e pola capacidade de contar unha historia de forma colectiva».

Achegouse ata Bueu unha expedición de nenos cativos capitaneados polos mestres María José Fernández, Pilar Bendoiro, Marcos Outumuro, Yolanda Rodríguez, Cristina Romeo e Alejandro Piñeiro. Xunto ás súas familias, gozaron da proxección das obras finalistas, das que destacan a súa calidade, e da experiencia dun festival de cine co seu photocall. Recibiron trofeo, diploma e lote de libros para o centro, mentres que os docentes foron galardoados cunha formación en técnicas audiovisuais.

