Las comarcas cierran el verano con menos personas desempleadas en diez años: 2.036

El verano con el paro más bajo en lo últimos años en Deza y Tabeirós-Terra de Montes, un total de 2.036 personas entre los meses de junio, julio y agosto; menos que en 2024, que se registró 2.210 en verano. Esto son datos extraídos del Instituto Gallego de Estadística y Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Es la cifra más bajo en los últimos diez años, un número que lleva descendiendo desde 2020, año en el que hubo 3.384 parados en la zona.

Hay más mujeres en paro que hombres, el género femenino comprende el 60% del paro en el territorio, 1.234 frente a 802.Si sumamos a la gente en edad de trabajar, con datos de personas entre los 16 y los 66 (datos del INE, censo de población), muestra que de las 38.912, un total 19.048 son mujeres y 19.864 hombres. Esto significa que, aunque el número de mujeres con edad para estar dentro del grupo de población activa sea menor que el de varones, el número de mujeres en paro es mayor que el del otro género. Históricamente, esto es algo que pasa en Galicia y que lleva pasando años en el territorio, en 2024, con 850 frente a 1.360, en 2021, con un paro total 2.841, 1.103 masculino y 1.738 femenino, o 2011, 4.848 total, 2.357 y 2.491.

El mayor porcentaje de habitantes en paro se concentra en los grupos de edad de mayor de 25 años, y cinco municipios de las comarcas tuvieron a menos de cinco jóvenes de media en el verano en paro. Son Agolada, Dozón, Forcarei, Rodeiro y Vila de Cruce. Es un fenómeno que afecta proporcionalmente del mismo modo al resto de municipios, el resto de ayuntamientos también cuentan con un nivel bastante bajo, Silleda, por ejemplo, con una media de 10 jóvenes en todo el verano. ¿Y a qué se debe esto? Por un lado, está que, según datos generales de Galicia, aunque el porcentaje de la población parada en el segundo trimestre de 2025 sea del 4,45%, el de ocupada es del 48,87%. El resto, 46,68%, son personas inactivas, que engloba a todas las personas mayores de 16 años o más, no clasificadas como ocupadas ni paradas ni población contada aparte durante la semana de referencia, según los criterios OIT. También hay que tener en cuenta que estos son los años en los que se realizan estudios superiores después de terminar secundaria. Además, en las comarcas, los grupos más pequeños de población son de 15 a 24, a excepción de A Estrada, que cuenta con más gente en el grupo de edad de los 20 a 24, que de los 15 a 19 y de a los 25 a 29. La mayoría de las personas en paro cuentan con estudios de secundaria.

Sin experiencia previa en el 9% de los desempleados

De media en los meses estivales, 174 personas dentro del total del paro no cuentan con ningún empleo previo antes de apuntarse, esto representa un 9% del total de 2025.Los municipios más grandes, Lalín y A Estrada, y también de Silleda, cuentan con un mayor número de personas que vienen del comercio de reparación de vehículos de motor y motocicletas. Le siguen de cerca hostelería y gente sin empleo previo. Las localidades dezanas, a diferencia de su vecina de otra comarca, muestra también un alto número que viene de la industria manufacturera.Agolada y Dozón concentran el mayor porcentaje de gente de personas de administración pública y defensa. Forcarei de tres sectores: construcción, del mundo de vehículos y, de nuevo, de administración pública y defensa. Rodeiro registra un mayor número de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, seguido de industria manufacturera. Por último, Vila de Cruces, que cuenta con un mayor número que viene de industria manufacturera, comercio y reparación de vehículos y construcción, al igual que otras.