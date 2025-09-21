Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerdedo-Cotobade cifra en 14 millones su inversión en obras

REDACCIÓN

Cerdedo-Cotobade

O alcalde do Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, fixo balance dos investimentos para obras postas en marcha ou que se están a executar no municipio no que vai de ao e cifra en máis de 14 millóns de euros o montante total dos orzamentos que se manexan para executar.

Entre as actuacións que destacou figuran o Plan Especial de Área Verde de Cerdedo (2 millóns de euros), o Plan Especial da Estrada Caroi-Cerdedo (3 millóns de euros) e a Grande Área Deportiva do Pabillón de Tenorio (inicio do expediente). Tamén se inclúen nestes investimentos a tramitación do Polígono Industrial de Ponte Mocín, o Ensanche da estrada de Fondós a Bugarín (500.000), a Residencia de Maiores e Centro de Día en Carballedo (4 millóns e a xa concluída estrada de Almofrei (1,3 millóns).

En resposta ás críticas do grupo socialista, subliñou que “mentres nós conseguimos obras, servizos e proxectos para o municipio, o PSOE demostrou ter un único interese que non é outro que ocupar cargos de asesoría na Deputación».

