«Qué bonito que aos meus anos haxa quen me queira!»
Milagros do Ghueveiro recibe o recoñecemento do Foro para Cultivos Culturais de Lalín pola súa sabedoría, humor e alegría
«Qué bonito que aos meus anos aínda haxa quen me queira! Tamén eu os quero a todos». Con estas verbas recibía Milagros Álvarez Reboredo, de 86 anos, o Loureiro de Ouro 2025 por parte do Foro para Cultivos Culturais de Lalín.
A entrega tivo lugar onte no Café de Camilo, aínda que no documento oficial consta –coma sempre– o 2 de setembro, día de san Agrícola e san Próspero. Benxamín Otero, Mario Pereira, Xoán Carlos García Porral e Celso Fernández Sanmartín asinan un premio que, por décimo quinto ano consecutivo, vén de recoñecer a unha persoa con «mérito social» polos seus «labores máis ben calados que anunciados», «ética pública», «inconformismo construtivo» e, sobre todo, «a quen admiramos e non a quen quere ser admirado».
Entre os motivos para recoñer a Milagros do Ghueveiro –como a coñecen no pobo, debido ao oficio do seu avó–, Focucu destaca que é «alegría do vrao, do outono, do inverno, da primavera» e «risa sentida», mais tamén «sabia monumental, conversadora optimista» e «humorista universal». Destacan outras múltiples facetas como «colaboradora estupenda, xardín medicinal, sorte do encontro, gusto dos abrazos, saída do sol» ou «inspiración para quen quere cantar, vida mellor, inspiradora da paz, salvadora do mundo». Sen esquecer aspectos ligadas á súa traxectoria laboral e vital en canto «curandeira da vellez triste, coidadora de persoas impedidas, envolvedora de caramelos» ou mesmo «campiona de futbolín».
E este último non é un mérito menor, pois co invento de Alexandre de Fisterra de por medio foi como comezou a mocear co que logo sería o seu marido. Ela tiña 17 anos e traballaba no negocio familiar, Bar Huevero, cando un día de finais dos anos 50 se presentou alí un fontaneiro e calefactor de Santiago –«daquelas aquí non había nada diso», proclama– que viña facer a instalación para o instituto. «Puxémonos a falar, díxome de xogar ao futbolín e metinlle unha paliza (risas). Eu tiña moita práctica, como non pagaba...», relata cunha simpatía que trascende a liña telefónica. «Enamorámonos coma dúas caldeiretas», confesa Milagros, que casou con 18 anos e marchou vivir a Santiago, onde tivo aos seus xemelgos –logo viría un terceiro fillo e agora xa ten cinco netos e outros tantos bisnetos–. Anos despois, de volta en Lalín, esta veciña natural da Cacharela que xa de nena envolvía caramelos para O Maño, traballou os seus tres últimos anos antes de xubilarse na residencia As Dores. «Facíalle esquecer á persoa que estaba enferma que estaba enferma», resalta Celso F. Sanmartín, que coincidiu con ela no centro. «Onde está ela nunca hai pena ningunha».
