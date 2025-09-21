Actividades por el Ano Cultural Avelina Valladares
La asociación O Recuncho da Lingua organizará diversas actividades para celebrar el Ano Cultural Avelina Valladares. Estas comenzaron ayer con una visita cultural por la comarca dezana. El día 27 habrá un roteiro teatralizado y el 30 se organizará una jornada de juegos populares. El 4 de octubre habrá un homenaje a Joaquñin Espiño y el 19, teatro infantil. Radio Estrada hará un programa en directo desde Berres el 25 y el 16 de noviembre será la clausura.
