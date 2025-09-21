El 70% de los que acuden a la Feira do Moble repite visita
REDACCIÓN
El 30% del público asistente a la Feira do Moble de Galicia es la primera vez que viene, mientras que el 70% ya la visitó en otras ocasiones. Así lo muestran las encuestas realizadas por la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada durante la cita ferial.
Por origen, el 37% de los visitantes son vecinos del municipio estradense mientras que un 30% procede de la provincia de A Coruña y un 28% de otros ayuntamientos de la provincia de Pontevedra.
En cuanto a los intereses principales de los visitantes, el 74% de los encuestados afirma llegar al recinto movidos por la intención de conocer propuestas en mobiliario para las distintas estancias del hogar. Las otras dos grandes áreas de la exposición, el pabellón multisectorial de comercio y las antigüedades, son la principal atracción -a partes iguales- para lo 26% restante.
La feria recibió ayer la visita del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, con el alcalde, Gonzalo Louzao.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
- Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»