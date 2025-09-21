El 70% de los que acuden a la Feira do Moble repite visita

El 30% del público asistente a la Feira do Moble de Galicia es la primera vez que viene, mientras que el 70% ya la visitó en otras ocasiones. Así lo muestran las encuestas realizadas por la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada durante la cita ferial.

Por origen, el 37% de los visitantes son vecinos del municipio estradense mientras que un 30% procede de la provincia de A Coruña y un 28% de otros ayuntamientos de la provincia de Pontevedra.

En cuanto a los intereses principales de los visitantes, el 74% de los encuestados afirma llegar al recinto movidos por la intención de conocer propuestas en mobiliario para las distintas estancias del hogar. Las otras dos grandes áreas de la exposición, el pabellón multisectorial de comercio y las antigüedades, son la principal atracción -a partes iguales- para lo 26% restante.

La feria recibió ayer la visita del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, con el alcalde, Gonzalo Louzao.