Televisores y lavadoras, por menos de lo que cuesta un café

Tara Markt se preparada para un agitado fin de semana. Coincidiendo con la celebración de la Feira do Moble, el establecimiento estradense ha decidido poner en marcha una atractiva iniciativa. Durante las jornadas de hoy y mañana pondrán a la venta electromésticos y muebles por el valor anecdótico de 1 euro. Desde lavadoras a sofás o espejos y televisores, todo el catálogo de productos de esta tienda es susceptible de entrar en esta oferta.

Esta promoción dará comienzo hoy a las 11.30 horas en las instalaciones que Tara Markt tiene en el número 69 de la Avenida de Santiago. Cada media hora, los dependientes irán etiquetando de forma aleatoria diferentes productos que pasarán a costar solo un euro. El primer cliente que localice uno de estos artículos rebajados deberá notificarlo a los miembros del personal, que, tras comprobar que todo está en orden, harán entrega del producto al afortunado. Si existen dos personas, o más, que encontraren simultáneamente dicha rebaja, se echará a suertes quien se la lleva. El horario tanto hoy como mañana será de 11.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

El responsable de Tara Markt, Roberto Basteiro, aguarda que la gente se anime a participar en este juego y que sea «algo divertido». Tras la apertura de su tienda, Basteiro ya organizó un fin de semana de descuentos similar. En aquella ocasión estima que más de 3.000 personas pasaron por la tienda en busca de una ganga.