El SLG pide el arreglo de los daños causados por máquinas de extinción

Desde el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) piden a la Xunta que se hagan responsables de los daños ocasionados por la entrada de maquinaria pesada durante las labores de extinción de los incendios forestales. En la zona de Agolada, explican que la apertura de cortafuegos con bulldozers dejaron prados y parcelas agrarias inservibles para plantar los cultivos de invierno. «Entendemos que la entrada de maquinaria era comprensible en medio de la emergencia provocada por los fuegos, pero los efectos en tierras de cultivos dejan a las personas agricultoras ahora en una situación muy complicada. Con los prados deshechos será imposible sembrar a tiempo sin ayuda de las administraciones», explica el colectivo. Piden que se active «de inmediato» los medios necesarios para reparar los prados y fincas afectadas, garantizando que las explotaciones puedan retomar cuanto antes su actividad normal. Isabel Vilalba, secretaria general de SLG, apunta que, «ahora es responsabilidad de la Xunta arreglar los daños ocasionados».