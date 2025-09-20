Silleda remodelará la escuela de música con una inversión de casi 900.000 euros

La remodelación de la sede de la Escola de Música Municipal de Silleda (Emusi) será realidad después de que el proyecto presentado por el Concello, con una inversión de 890.185,78 euros, haya sido uno de los pocos seleccionados en toda Galicia para recibir la subvención del fondo adicional al fondo de Cooperación Local destinado a la realización de inversiones en infraestructuras municipales de carácter estratégico. El gobierno local saca pecho por la consecución de «otra ayuda histórica».

La Xunta cofinanciará esta actuación de rehabilitación y mejora de la accesibilidad con 445.092,89 euros (50%) y el Concello de Silleda aportará otra cantidad similar. Este proyecto, que se presentaba por tercera vez a una convocatoria de subvenciones, ha sido finalmente seleccionado.

Con esta intervención se eliminarán barreras arquitectónicas, incorporando un ascensor y accesos adaptados, y se mejorará el aislamiento térmico y acústico, imprescindible para la práctica musical. Se renovará la cubierta, la carpintería interior y exterior y se dotará al edificio de nuevos aseos. También se redistribuirán los espacios docentes y de ensayo, garantizando condiciones idóneas y se moderinizarán, en general, las instalaciones, adaptándolas a los estándares actuales de un centro educativo musical.

Con esta actuación, el Concello da «un paso decisivo» en la consolidación de la Emusi como «proyecto estratégico de futuro, reforzando su función como servicio público esencial y como motor cultural, social y económico de la villa», valora la alcaldesa, Paula Fernández Pena, muy satisfecha por la concesión de la ayuda. «Es una noticia extraordinaria para Silleda –remarca–. Llevábamos años luchando por este proyecto y por fin se ve recompensado el esfuerzo. La escuela es un orgullo para todos nosotros, por el trabajo que desarrolla, por la formación que ofrece y por el prestigio que le da a nuestra villa. Ahora, gracias a esta inversión, podremos contar con unas instalaciones a la altura de su nivel educativo y artístico».

Pena destaca que la concesión de esta subvención «reconoce el carácter estratégico de la escuela de música, no solo para Silleda, sino para toda la comarca de Deza». «Combina cultura, educación, dinamización social y también económica. Su actividad tiene un impacto directo en el comercio, en la hostelería y en la vida de nuestro municipio», añade.

La actual sede de la Emusi fue inaugurada en 2016 en el edificio que ocupaban las oficinas de la Fundación Semana Verde de Galicia, a raíz del histórico acuerdo entre la administración ferial y la municipal para la compensación de deudas. La construcción, de los años 80, consta de semisótano, planta baja, primera y bajo cubierta. No obstante, y pese la que para su reapertura como escuela de música desde el Concello se hicieron distintas inversiones –creación del aula de ensayo y dotación de otros espacios–, el centro presenta carencias notables en materia de accesibilidad, aislamiento térmico y acústico, así como espacios que no fueron diseñados específicamente para el uso docente. Por eso, esta intervención supondrá una auténtica remodelación integral, con la creación de un centro moderno, adaptado y funcional para la práctica musical.

La actuación eleva las prestaciones de eficiencia energética –aislamiento en fachadas, suelos y cubiertas– y la renovación de todas las ventanas. Además, mejora la conservación del edificio con el cambio de cubrición de la cubierta, la protección de los revestimientos exteriores o la sustitución de la red de saneamiento interior.