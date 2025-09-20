Silleda cuelga la bandera de Palestina contra el genocidio
El Concello de Silleda se sumó a las concentraciones celebradas al mediodía de ayer para denunciar el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina. Decenas de personas apoyaron la movilización en la Praza Siñor Afranio, delante de un consistorio del que colgaba una gran bandera con el lema Silleda con Palestina. En el mismo sitio se volverá a celebrar el lunes, día 22, a las 21:00 horas, una de las concentraciones simultáneas que hay en toda Galicia.
